Ελβετία: Νέο βίντεο δείχνει πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Crans-Montana

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο μπαρ στο Crans-Montana την Πρωτοχρονιά ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Αποτέλεσμα της τραγωδίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους 41 άτομα και δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν.

Το νέο βίντεο από το Crans-Montana

Στο βίντεο διακρίνεται σερβιτόρα του καταστήματος, φορώντας κράνος, πάνω στους ώμους ενός ατόμου, να κρατάει δύο μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία είναι τοποθετημένα τα βεγγαλικά.

Το ένα μπουκάλι αγγίζει την οροφή, πυροδοτώντας τη φωτιά, με κανένα να μην το παρατηρεί. Η νεαρή εργαζόμενη που απεικονίζεται ήταν ανάμεσα στα άτομα που έχασαν τη ζωή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Τζέσικα Μορέτι είχε ζητήσει από την νεαρή σερβιτόρα να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» στο μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου.