«Να έλθει στο Κίεβο αν τολμάει» - Η απάντηση Ζελένσκι σε Πούτιν

Τη δική του απάντηση έδωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει δεχθεί πρόσκληση από τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, για συνάντηση στη Μόσχα.

Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο προσωρινής παύσης επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε σε νέα τοποθέτηση, ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής ηγετών, απορρίπτοντας, ωστόσο, κατηγορηματικά, το ενδεχόμενο μιας συνάντησης στη Μόσχα. Όπως υπογράμμισε, μια τέτοια εξέλιξη είναι για τον ίδιο «αδύνατη».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι τόνισε, ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Λευκορωσία - χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο με το να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο», σημείωσε.

«Μπορώ εξίσου καλά να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αποκάλυψε ότι «οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ», οι οποίοι συμμετείχαν στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, «δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση του Σαββατοκύριακου στο Αμπού Ντάμπι».

Αυτό συμβαίνει καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή σχετικά με το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα υλοποιήσει τις απειλές της να επιτεθεί στο Ιράν, εάν αυτό δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσει μια πυρηνική συμφωνία.



Με πληροφορίες από Sky News