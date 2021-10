To Ελ Σαλβαδόρ ξεκίνησε την εξόρυξη Bitcoin με ενέργεια από ένα ηφαίστειο

Στην εξόρυξη bitcoin αξίας 269 δολαρίων έχει προχωρήσει το Ελ Σαλβαδόρ αξιοποιώντας ενέργεια που εξασφάλισε από ένα ηφαίστειο.

Την είδηση επιβεβαίωσε μάλιστα, ο πρόεδρος της χώρας, Ναγίμπ Μπουκέλε, με ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή στο Twitter.

We’re still testing and installing, but this is officially the first #Bitcoin mining from the #volcanode 🌋