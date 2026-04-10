Εξιτήριο για τον ράπερ Offset: Οι δηλώσεις του μετά τους πυροβολισμούς

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο ράπερ Offset λίγες ημέρες μετά τον πυροβολισμό του έξω από καζίνο στη Φλόριντα, με τον ίδιο να στέλνει μήνυμα προς τους θαυμαστές του.

Ο 34χρονος ράπερ νοσηλευόταν από τις 6 Απριλίου σε σταθερή κατάσταση, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε έξω από το Seminole Hard Rock Hollywood. Την Παρασκευή (10/04), εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι έχει πλέον πάρει εξιτήριο και «στέκεται όρθιος και περπατά».

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που τον φρόντισαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του Offset

Ο ίδιος απευθύνθηκε στους θαυμαστές του μέσω Instagram, ευχαριστώντας για τη στήριξη και δηλώνοντας πως επικεντρώνεται στην ανάρρωση και την επιστροφή του στην κανονικότητα.

«Ευχαριστώ όλους όσοι με σκέφτηκαν και μου έδειξαν αγάπη! Είμαι καλά… αλλά σκοπεύω να γίνω καλύτερα», έγραψε. «Εστιάζω στην οικογένειά μου, στην ανάρρωσή μου και στο να επιστρέψω στη μουσική… συνειδητοποιώντας ότι η ζωή αποτελείται από ήσυχες νίκες και θορυβώδεις ήττες».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Η ζωή είναι ένα στοίχημα και εγώ συνεχίζω να παίζω για να κερδίσω».

Offset: Προανήγγειλε νέα μουσική - Συνελήφθη ράπερ

Παράλληλα, μοιράστηκε και ένα ηχητικό από νέο κομμάτι του, στο οποίο αναφέρεται στην προστασία της περιουσίας και της ψυχικής του υγείας, με στίχους όπως: «Ο κόσμος είναι ψυχρός / μην εμπιστεύεσαι κανέναν / πρόσεχε τους εχθρούς σου».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Lil Tjay (κατά κόσμον Tione Jayden Merritt) συνελήφθη σε σχέση με το περιστατικό, κατηγορούμενος για διατάραξη της τάξης (πλημμέλημα). Αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα με εγγύηση.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το περιστατικό ξεκίνησε ως καβγάς στον χώρο στάθμευσης του καζίνο, ενώ ερευνούν την εμπλοκή και άλλων ατόμων.

Ο δικηγόρος του Lil Tjay, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά ότι ο πελάτης του εμπλέκεται στον πυροβολισμό, κάνοντας λόγο για «ψευδείς φήμες» και τονίζοντας ότι δεν του έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία σχετική με όπλο.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από People