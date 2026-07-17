Έκτη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα στον Κόλπο

Για έκτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη σύγκρουση που προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι πλέον στοχοποιεί πολιτικές υποδομές και προειδοποιεί πως, εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις, θα απαντήσει πλήττοντας στρατηγικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ακόμη ένα «μεγάλο κύμα» επιχειρήσεων, διευκρινίζοντας πως στόχος αποτέλεσαν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικές υποδομές επιμελητείας και ναυτικές εγκαταστάσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι οι βομβαρδισμοί επηρέασαν και πολιτικές υποδομές, όπως γέφυρες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια.

Εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB, διαμήνυσε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να πλήττουν κρίσιμες υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε όλες οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τα ιρανικά αντίποινα.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ και του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν αεροπορικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στο Μπαχρέιν ήχησαν δύο φορές οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν πληροφορίες για αλλεπάλληλες εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές έντονης αναστάτωσης. Ο 34χρονος καθηγητής Χανί, που διαμένει στην Αχβάζ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές ώστε πίστεψε πως θα υποστεί βλάβη στην ακοή του, σημειώνοντας ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον έντεκα ή δώδεκα εκρήξεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν δύο γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι. Παράλληλα, στόχοι αποτέλεσαν ο σιδηροδρομικός σταθμός της Μπαντάρ Αμπάς και το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ.

Ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα πλήγματα στην πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν που παραμένει σε λειτουργία. Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, η περιοχή βομβαρδίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που εντείνει τους φόβους για πιθανές επιπτώσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Η νέα αυτή κλιμάκωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι γέφυρες και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους εάν η Τεχεράνη δεν επέστρεφε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν στις 7 Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο, για τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους απέδωσαν ευθύνη στο Ιράν. Έκτοτε, οι επιχειρήσεις αποτελούν τις εκτενέστερες από την κατάπαυση του πυρός του Απριλίου, απομακρύνοντας κάθε προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης.

Το Πακιστάν, που επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή, απηύθυνε νέα έκκληση προς τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να επιστρέψουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται επιφυλακτική, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία έχει αξία μόνο εφόσον εφαρμόζεται πλήρως και συνοδεύεται από συγκεκριμένες εγγυήσεις.

Παράλληλα, το Ισλαμαμπάντ ζήτησε την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, που η Τεχεράνη έκλεισε εκ νέου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ως απάντηση, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική ένταση, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοικτή. Η εκπρόσωπος του προέδρου Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εκφράζει ενδιαφέρον για συμφωνία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας χωρίς συνέπειες.

Στο μεταξύ, η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Αν και οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι, η ναυσιπλοΐα έχει περιοριστεί σημαντικά μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση και αποκατάσταση της ομαλής ροής πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια ενδέχεται να τεθεί εκ νέου σε σοβαρή δοκιμασία.