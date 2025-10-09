Έκθεση του ΟΗΕ: 55.000 παιδιά στη Γάζα υποσιτισμένα

Μια από τις πιο ανησυχητικές επιστημονικές εκθέσεις των τελευταίων ετών φέρνει στο φως τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά της Γάζας. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό The Lancet και εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), σχεδόν 55.000 παιδιά κάτω των έξι ετών υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό. Πρόκειται για αριθμό πολύ μεγαλύτερο από εκείνον που είχε αναγνωριστεί μέχρι σήμερα, αποκαλύπτοντας μια αθέατη ανθρωπιστική καταστροφή.

Η μελέτη συνδέει άμεσα τα αυξανόμενα ποσοστά παιδικού υποσιτισμού με τους ισραηλινούς περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Ισραήλ ότι επιτρέπει επαρκή εισροή τροφίμων, οι επιστήμονες του ΟΗΕ καταγράφουν ένα ξεκάθαρο μοτίβο: κάθε περίοδος αυστηρής απαγόρευσης συνοδεύεται από εκτόξευση των ποσοστών οξείας ασιτίας.

Η έρευνα βασίστηκε σε μετρήσεις του περιμέτρου του βραχίονα περισσότερων από 220.000 παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών, καλύπτοντας την περίοδο Ιανουαρίου 2024 έως Αυγούστου 2025 — όταν κηρύχθηκε λιμός σε περιοχές της Γάζας. Τον Ιανουάριο του 2024, μόλις το 5% των παιδιών εμφάνιζε σημάδια “σπατάλης” (wasting). Ένα χρόνο αργότερα, το ποσοστό είχε σχεδόν τριπλασιαστεί, αγγίζοντας το 16%.

Η κατάσταση παρουσίασε προσωρινή βελτίωση κατά τη διάρκεια μιας εξάβδομης εκεχειρίας, όταν επιτράπηκε μεγαλύτερη ροή βοήθειας. Ωστόσο, το νέο 11-εβδομαδιαίο εμπάργκο που επιβλήθηκε τον Μάρτιο του 2025 ανέτρεψε κάθε πρόοδο. Τα παιδιά που πάσχουν από σοβαρή οξεία ασιτία, τη πιο επικίνδυνη μορφή υποσιτισμού, υπολογίζονται πλέον σε πάνω από 12.800.

Γάζα: Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν

Ο Δρ. Ακίχιρο Σέιτα, διευθυντής Υγείας της UNRWA και συν-συγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι «περισσότερα παιδιά θα πεθάνουν αν δεν υπάρξει άμεσο τέλος στις εχθροπραξίες και απρόσκοπτη πρόσβαση διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της UNICEF, Τζέιμς Έλντερ, περιέγραψε «πανικό και απόγνωση» στη Γάζα, όπου «εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τρώνε μόλις ένα γεύμα την ημέρα».

Οι παιδίατροι που σχολίασαν τη μελέτη προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο παρόν. Οι ειδικοί Ζουλφικάρ Μπούτα, Τζέσικα Φάνζο και Πολ Γουάιζ επισημαίνουν ότι ο υποσιτισμός στα πρώτα χρόνια ζωής οδηγεί σε μη αναστρέψιμες βλάβες στην ανάπτυξη και αυξημένο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών στο μέλλον.

«Τα παιδιά της Γάζας λιμοκτονούν και χρειάζονται άμεση, διαρκή ανθρωπιστική βοήθεια», έγραψαν χαρακτηριστικά.

Η δημοσίευση της μελέτης συμπίπτει με τις έμμεσες συνομιλίες ειρήνης που διεξάγονται στην Αίγυπτο, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου. Αν και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για εκεχειρία, η πραγματικότητα στο έδαφος παραμένει δραματική.

Η ισραηλινή πλευρά εξακολουθεί να κατηγορεί τη Χαμάς για κατάσχεση της βοήθειας, χωρίς όμως να έχει παρουσιάσει αποδείξεις που να δικαιολογούν την έκταση της κρίσης που καταγράφεται.