Έκθεση ΟΑΣΕ: «Ρωσική κατήχηση 1,6 εκατ. παιδιών» από την Ουκρανία βλέπει ο Οργανισμός

Ένα σύστημα κατήχησης και στρατιωτικοποίησης εφαρμόζει η Ρωσία σε περίπου 1,6 εκατομμύρια Ουκρανόπουλα που ζουν υπό την κατοχή της στην Κριμαία και σε άλλες επαρχίες.

Σύμφωνα με έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), η οποία παρουσιάστηκε στη Βιέννη, η πρακτική αυτή ενδέχεται να συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ο Γάλλος εμπειρογνώμονας Ερβέ Ασανσιό τόνισε ότι η μεθοδευμένη αυτή πίεση μπορεί να εμπίπτει στο έγκλημα του διωγμού, καθώς παιδιά και γονείς στοχοποιούνται συστηματικά αν προσπαθήσουν να διατηρήσουν την ουκρανική τους ταυτότητα.

Παράλληλα, η Λετονή ειδικός Ελίνα Στάινερτε επεσήμανε ότι οι ρωσικές αρχές στέλνουν κλήσεις στράτευσης σε νέους των κατεχομένων νωρίτερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ρωσία, αναγκάζοντας πολλούς εφήβους να διαφύγουν κρυφά από τις οικογένειές τους για να αποφύγουν το μέτωπο.

Η έκθεση καταγράφει επίσης μαθήματα χειρισμού όπλων και στρατόπεδα εκπαίδευσης, ενώ αναφέρει περιπτώσεις νεαρών ενηλίκων που στρατολογήθηκαν και στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή των μαχών.

«Να τεθεί άμεσα το ζήτημα των παιδιών»

Η έκθεση συνιστά να ενταχθεί άμεσα το ζήτημα των παιδιών σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση ειρήνης ή κατάπαυσης του πυρός, και να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την επανένωση των οικογενειών.

Αν και το Κίεβο εφαρμόζει ήδη ορισμένα προγράμματα επανένταξης, το έργο που απομένει είναι τεράστιο, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι, πέρα από τα παιδιά στα κατεχόμενα, τουλάχιστον 20.610 παιδιά έχουν μεταφερθεί παράνομα σε ρωσικό έδαφος.

Η έρευνα διενεργήθηκε στην Ουκρανία από τις 6 έως τις 11 Ιουνίου, μετά από ενεργοποίηση του «Μηχανισμού της Μόσχας» από 41 κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ. Αυτή είναι η έκτη σχετική αποστολή από το 2022, με τη Ρωσία να αρνείται κάθε συνεργασία για τη σύνταξη της έκθεσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ