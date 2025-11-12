Εκτέλεσαν δημόσια την TikΤoker Μαριάμ Σισέ στο Μάλι

Η απαγωγή και δημόσια εκτέλεση της δημοφιλούς TikTok influencer Μαριάμ Σισέ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Μάλι, μια χώρα που εδώ και πάνω από μια δεκαετία δοκιμάζεται από τη δράση ενόπλων οργανώσεων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η 25χρονη Σισέ απήχθη την Παρασκευή ενώ βρισκόταν σε εβδομαδιαία αγορά στην πόλη Έσελ, στην περιοχή του Τιμπουκτού. Το βράδυ του Σαββάτου, οι απαγωγείς την επέστρεψαν στην Πλατεία Ανεξαρτησίας της γειτονικής πόλης Τόνκα, όπου την εκτέλεσαν δημόσια μπροστά σε πλήθος κατοίκων.

Ο δήμαρχος της Τόνκα επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ οι αρχές υποψιάζονται ότι πίσω από τη δολοφονία βρίσκονται μέλη της αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (JNIM), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Είχε δεχθεί απειλές πριν από την εκτέλεση

Η Σισέ, που δεν ανήκε στις ένοπλες δυνάμεις, είχε αποκτήσει περισσότερους από 140.000 ακολούθους στο TikTok, ανεβάζοντας βίντεο στα οποία εξέφραζε στήριξη προς τον στρατό του Μάλι και συχνά εμφανιζόταν με στρατιωτικές στολές. Το περιεχόμενό της φαίνεται πως προκάλεσε την οργή των ενόπλων οργανώσεων που ελέγχουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο δήμαρχος του Τιμπουκτού αποκάλυψε ότι η νεαρή influencer είχε λάβει πολλαπλές απειλές για τη ζωή της λίγες ημέρες πριν απαχθεί.

Θλίψη και οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το τελευταίο της βίντεο, στο οποίο η Σισέ χορεύει και γελά μπροστά στην κάμερα, έχει κατακλυστεί από εκατοντάδες μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού, ενώ ο λογαριασμός της συνεχίζει να συγκεντρώνει νέους ακολούθους μετά τον θάνατό της.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη χώρα, που βιώνει έντονη ανασφάλεια από το 2012, όταν ένοπλες ομάδες ξεκίνησαν εξέγερση στα βόρεια. Από τότε, το Μάλι έχει ζήσει δύο στρατιωτικά πραξικοπήματα (το 2020 και το 2021), ενώ η αστάθεια έχει ενταθεί.

Σήμερα, μεγάλες εκτάσεις της ενδοχώρας βρίσκονται υπό τον έλεγχο τζιχαντιστικών οργανώσεων, ενώ το Μάλι πλήττεται και από δίμηνο αποκλεισμό καυσίμων που έχει επιβληθεί από ομάδες που συνδέονται με την αλ Κάιντα.

Η δημόσια εκτέλεση της Μαριάμ Σισέ θεωρείται ένα ακόμη χτύπημα στην ελευθερία έκφρασης και στην ασφάλεια των γυναικών στη Δυτική Αφρική, σε μια περίοδο που η βία επεκτείνεται και οι φωνές που αντιστέκονται φιμώνονται.