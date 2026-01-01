Έκρηξη στο θέρετρο σκι Crans-Montana στην Ελβετία: Τουλάχιστον 10 νεκροί

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη που σημειώθηκε στο θέρετρο σκι Crans-Montana, στην Ελβετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ελβετικής αστυνομίας που επικαλείται το Sky News, τουλάχιστον 10 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ άλλα 10 τραυματίστηκαν μετά την ισχυρή έκρηξη.

Όπως ενημέρωσαν οι αρχές, η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τα λεπτά που το μπαρ έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Έκρηξη στο θέρετρο σκι Crans-Montana στην Ελβετία: Ποια φέρεται να είναι η αιτία

Από τις ίδιες πηγές προκύπτει ότι το περιστατικό δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια, αλλά εκτιμάται πως πρόκειται για ατύχημα, το οποίο πιθανότατα προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Σύμφωνα με τον ελβετικό ραδιοφωνικό σταθμό Rhone FM, στο μπαρ βρίσκονταν περισσότερα από 100 άτομα τη στιγμή της έκρηξης.

Γιατρός της ελβετικής αεροδιακομιδής και υπηρεσίας διάσωσης δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTS ότι τα νοσοκομεία της περιοχής είναι «υπερπλήρη με θύματα εγκαυμάτων».

Η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.