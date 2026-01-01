Έκρηξη στο θέρετρο σκι Crans Montana στην Ελβετία - Αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana της Ελβετίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στο Constellation Bar, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.



Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τα λεπτά που το μπαρ έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Το ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick υποθέτει ότι η φωτιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, αλλά η αστυνομία δηλώνει ότι η αιτία παραμένει μέχρι ώρας, άγνωστη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων.

«Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν, εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Το Crans-Montana είναι πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο στις ελβετικές Άλπεις, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την πρωτεύουσα της χώρας, τη Βέρνη.

Με πληροφορίες από BBC