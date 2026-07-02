Έκρηξη στο Μονακό: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης σε Ουκρανό επιχειρηματία

Οι αρχές του Μονακό ταυτοποίησαν τον βασικό ύποπτο για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα (29/6) και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με το BFMTV, ο άνδρας και κύριος ύποποτος για την έκρηξη στο Μονακό, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας Ουκρανός επιχειρηματίας, έχει εντοπιστεί σε ευρωπαϊκή χώρα, η οποία δεν είναι ούτε το Μονακό ούτε η Γαλλία, ενώ οι έρευνες για τη σύλληψή του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, δύο ημέρς μετά την επίθεση, οι αρχές, κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας Μονακό, έχουν ενεργοποιήσει τη διεθνή δικαστική και αστυνομική συνεργασία για τον εντοπισμό του δράστη.

Explosion à Monaco : un suspect a été identifié et localisé dans un pays européen https://t.co/NnAQbbJwoH — RTL info (@rtlinfo) July 2, 2026

Ποιος είναι ο ύποπτος της επίθεσης στο Μονακό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του γαλλικού μέσου, ο δράστης είχε πραγματοποιήσει αρκετές κατοπτικές κινήσεις στην περιοχή πριν από την επίθεση. Λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας εντόπισε την οικογένεια των Ουκρανών κοντά στην Place des Moulins και άρχισε να την παρακολουθεί.

Στη συνέχεια προηγήθηκε της οικογένειας, έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας τους και άφησε μια παγιδευμένη τσάντα στα σκαλιά του κτιρίου. Αμέσως μετά απομακρύνθηκε βιαστικά, γυρίζοντας μάλιστα να ελέγξει ότι τα μέλη της οικογένειας έμπαιναν στην πολυκατοικία. Πρώτος μπήκε στο κτίριο ο 13χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το BFMTV, ο δράστης πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό από απόσταση, χρησιμοποιώντας μια συσκευή που έμοιαζε με τηλεχειριστήριο, τη στιγμή που η Άννα Νασομπίνα, σύντροφος του Ουκρανού επιχειρηματία, πλησίαζε την τσάντα.

Η Νασομπίνα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί ακρωτηριασμό και στα δύο πόδια εξαιτίας της έκρηξης.

Οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τα κίνητρα της απόπειρας δολοφονίας, πιθανή εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος ή ενδεχόμενη ανάμειξη ξένης κρατικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το BFMTV, ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό αναμένεται να διατάξει τις επόμενες ώρες την έναρξη επίσημης δικαστικής έρευνας για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από BFMTV