Έκρηξη στο Μονακό: Σε κρίσιμη κατάσταση ο Ουκρανός επιχειρηματίας και η σύντροφός του

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη νότια Γαλλία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη της έκρηξης που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε κτίριο κατοικιών στο Μονακό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τρία άτομα, μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι ο επιχειρηματίας Vadim Ermolaev.

Οι αρχές του πριγκιπάτου δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως τις ταυτότητες των θυμάτων. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι σοβαρά τραυματίες είναι ο Ermolaev, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους. Ο εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, δήλωσε ότι δύο από τα θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στη Νίκαια, με τη γυναίκα να έχει υποστεί τα σοβαρότερα τραύματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 τοπική ώρα, σε πολυκατοικία στην οδό Révérend Père Louis Frolla, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Η κυβέρνηση του Μονακό ανέφερε ότι προκλήθηκε από παγιδευμένο δέμα, ενώ ο επικεφαλής της κυβέρνησης, Κριστόφ Μιρμάντ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός φαίνεται πως περιείχε βίδες και σφαιρίδια.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, ο εισαγγελέας διευκρίνισε ότι η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Παράλληλα, τέσσερις ακόμη άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες: ένας λόγω σοκ και τρεις για εκδορές από θραύσματα, μετά τη θραύση τζαμιών καταστημάτων κοντά στο σημείο.

Έκρηξη στο Μονακό: Ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο

Οι αρχές αναζητούν έναν ύποπτο, ο οποίος φέρεται να διέφυγε πεζός προς τη γαλλική κοινότητα Μποσολέιγ.

Ο Μιρμάντ δήλωσε το πρωί της Τρίτης στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι ο ύποπτος «φαίνεται πως κατευθύνθηκε προς τη Γαλλία». Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μονακό, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν άτομο να απομακρύνεται πεζή προς την Μποσολέιγ αμέσως μετά την έκρηξη, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη κινητοποίηση των γαλλικών αρχών στην περιοχή.

Η εφημερίδα Le Figaro μετέδωσε, επικαλούμενη εικόνες από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, ότι λίγο πριν από την έκρηξη ένας άνδρας εμφανίζεται να αφήνει ένα σακίδιο στην είσοδο του κτιρίου. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κεντρικό για την έρευνα, καθώς οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής του υπόπτου και να εξακριβώσουν αν είχε υποστήριξη.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, πυροσβέστες και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο σημείο το βράδυ της Δευτέρας. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ η κινητοποίηση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με παρουσία ελικοπτέρου πάνω από τη συνοικία.

Κάτοικος που διαμένει περίπου 100 μέτρα από το κτίριο δήλωσε στο BBC ότι άκουσε μια «απίστευτα δυνατή έκρηξη» γύρω στις 21:00, ενώ βρισκόταν σε υπόγειο χώρο στάθμευσης. Όπως ανέφερε, όταν ανέβηκε στο διαμέρισμά της στον 11ο όροφο, είδε τις υπηρεσίες διάσωσης να απομακρύνουν από το κτίριο δύο ανθρώπους που φαίνονταν σοβαρά τραυματισμένοι.

Ως απόπειρα ανθρωποκτονίας ερευνάται η έκρηξη

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Μονακό έκανε λόγο για πρωτοφανές περιστατικό στο πριγκιπάτο. «Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, εξ όσων γνωρίζω, που διαπράττεται τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο», είπε.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ χαρακτήρισε την έκρηξη «ειδεχθές έγκλημα» και έκανε λόγο για «σοκ για ολόκληρη την κοινότητα του Μονακό». Στην ανακοίνωσή του τόνισε ότι η ασφάλεια στο πριγκιπάτο παραμένει προτεραιότητα, την ώρα που οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του δράστη όσο και στα πιθανά κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, που επικαλείται ανώνυμες πηγές, τα τρία πρόσωπα που τραυματίστηκαν σοβαρά είναι ο Vadim Ermolaev, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις ταυτότητές τους.

Ο Ermolaev, 58 ετών, είναι επιχειρηματίας από το Ντνίπρο, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με δραστηριότητα κυρίως στον κλάδο των ακινήτων. Τα τελευταία χρόνια ζει στο Μονακό, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έχει αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα, έχοντας αποποιηθεί την ουκρανική το 2019.

Ο ίδιος έχει σημαντικά επιχειρηματικά συμφέροντα στον τομέα του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Από το 2023 βρίσκεται στο στόχαστρο κυρώσεων που επέβαλε η κυβέρνηση στο Κίεβο.

Το περιοδικό Forbes τον είχε κατατάξει το 2020 στην 39η θέση της λίστας με τους πλουσιότερους Ουκρανούς, με περιουσία που υπολογιζόταν τότε σε 230 εκατ. δολάρια. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν συνδέσει επισήμως την επίθεση με τις επιχειρηματικές ή πολιτικές εκκρεμότητες του Ermolaev.

Με πληροφορίες από BBC