Έκρηξη στο Μονακό: Ουκρανός ολιγάρχης ο στόχος - Τραυματίστηκε και η οικογένειά του

Έκρηξη στο Μονακό είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Πρόκειται για τον Ουκρανό ολιγάρχη, Vadim Ermolaev, και δύο μέλη της οικογένειάς του που τραυματίστηκαν σοβαρά χθες Δευτέρα το βράδυ στο Μονακό, όταν πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός.

Explosion à Monaco: Vadim Ermolaev, un riche oligarque ukrainien, était visé pic.twitter.com/SW8TSvQCUJ — BFM Première (@BFMPremiere) June 30, 2026

Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για ενέργεια άνευ προηγουμένου στο πριγκιπάτο.

Οι ταυτότητες των τραυματιών δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές στο Μονακό, όπου ο γενικός εισαγγελέας Στεφάν Τριμπό αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβέρνησης Κριστόφ Μιρμάντ.

Ο Τριμπό είπε στο AFP ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν μέσα σε σάκα ή δέμα που άφησε κάποιος στον χώρο της εισόδου του ακινήτου προτού τραπεί σε φυγή. «Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, εξ όσων γνωρίζω, που διαπράττεται τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο», είπε ο Μιρμάντ.

Είναι «σημαντικό να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες ασφαλείας» για να εξεταστεί το «περιβάλλον των τραυματιών» και να εξακριβωθεί αν και άλλοι μπορεί να είναι στόχος τέτοιων «απειλών» καθώς και για να «διασφαλίσουμε πως δεν θα επαναληφθούν» τέτοια γεγονότα στο μικρό κράτος, πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά χθες βράδυ.

Περίπου 50 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δέκα και πλέον που μετέβησαν στο Μονακό από τη Γαλλία, κινητοποιήθηκαν για να προσφερθεί βοήθεια, ενώ κάπου 84 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έφθασαν επιτόπου.

🚨Explosion à Monaco : un oligarque ukrainien blessé



Vadim Ermolaev, figure parmi les plus grosses fortunes de son pays d'origine.#LeMorningRMC pic.twitter.com/YrimeTW91M — RMC (@RMCInfo) June 30, 2026

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε μεγάλη ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας, που απέκλεισαν την περιοχή όπου έγινε η έκρηξη, και είδε ελικόπτερο να πετά στη συνοικία.

Κατά τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Λορέν Νουνιέζ, βρίσκεται σε εξέλιξη «συνεργασία» των αστυνομιών των δυο χωρών για «τον εντοπισμό του φυγά δράστη».

Ο Μιρμάντ είπε ότι αυτόπτες μάρτυρες τον περιέγραψαν, ενώ καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στο Μονακό και στην Μποσολέιγ, γειτονική γαλλική κοινότητα όπου πήγε πεζή.

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στη Νίκαια, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από το Μονακό. Μάλιστα, ο έφηβος είναι σε νοσοκομείο παίδων.

Προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε άλλους τέσσερις ανθρώπους, ένας από τους οποίους είχε υποστεί σοκ και οι άλλοι τρεις εκδορές λόγω θραυσμάτων τζαμιών, διευκρίνισε ο Μιρμάντ.

ATENTADO EN MONACO.

A las 9 de esta noche un hombre ha depositado un paquete-bomba en la calle Reverend-Père-Louis-Folla de Mónaco que posteriormente ha detonado.

Hay 3 personas heridas, dos de ellas de gravedad.https://t.co/KTCiF3WP6c pic.twitter.com/vXYch0Sf0h — Niporwifi © (@niporwifi) June 29, 2026

Στο ακίνητο βρίσκονται έξι διαμερίσματα, όμως τα τρία άτομα που τραυματίστηκαν, ήταν τα μόνα παρόντα πρόσωπα, σημείωσε.

Ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί (LR) έκανε λόγο μέσω X για «επίθεση» και για «τραγωδία που έπληξε το Μονακό».

Έκρηξη στο Μονακό: Ποιος είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης

Η έκρηξη σημειώθηκε περί τις 21:00 (σ.σ. τοπική ώρα, στις 22:00 ώρα Ελλάδας) σε ακίνητο στο Μονακό, που θεωρείται γενικά ιδιαίτερα ασφαλές, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Καταγγέλλοντας το «ειδεχθές έγκλημα», ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του περί «σοκ για όλη την κοινότητα των μονεγάσκων», προσθέτοντας πως «το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα», καθώς και ότι «η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα» και «θα παραμείνει περισσότερο παρά ποτέ, όποιες κι αν είναι οι απειλές».

Οι αρχές στο Μονακό αναφέρθηκαν σε δυο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, ζευγάρι πενήντα ως εξήντα ετών, και έφηβο 13 ετών σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να διευκρινίσουν τις ταυτότητές τους.

BREAKING: A powerful explosion has been reported in Monaco after a person allegedly dropped off bags shortly before the blast. pic.twitter.com/cWBBSnfBih — Breaking911 (@Breaking911) June 29, 2026

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά, που επιβεβαίωσε πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το BFMTV, πρόκειται για τον Vadim Ermolaev, Ουκρανό ολιγάρχη που θεωρείται πως κατέχει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία, και τη σύντροφό του.

Κάτοικος του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Δεκέμβριο του 2023 με κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή συνέχιζε παρά τον πόλεμο δοσοληψίες με την προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα πωλήσεις αλκοολούχων ποτών.