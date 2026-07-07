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Έκρηξη στο Μονακό: Η ύποπτη εντοπίστηκε νεκρή στην Ουκρανία

Σύμφωνα με ουκρανική εφημερίδα, η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόβσκα είχε δεχτεί πυροβολισμούς

The LiFO team
The LiFO team
ΕΚΡΗΞΗ ΜΟΝΑΚΟ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
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Η 39χρονη Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόβσκα, η οποία καταζητούνταν ως ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό, με στόχο τον Ουκρανό μεγιστάνα Βαντίμ Ιερμολάιεφ, βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda είχε μεταδώσει ότι η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή από πυροβολισμούς στην πατρίδα της.

Μετά την επίθεση είχε εξαπολυθεί διεθνές ανθρωποκυνηγητό σε πολλές χώρες για τον εντοπισμό της. Ωστόσο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η Αναστασία Μπερεζόβσκα εντοπίστηκε τελικά νεκρή στην Ουκρανία.

Σε εκτενή ανακοίνωσή της, η SBU περιγράφει μια ιδιαίτερα περίπλοκη έρευνα, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται εν ενεργεία αξιωματικός των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας, οι ερευνητές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις επαφές της Μπερεζόβσκα και να ανασυνθέσουν τις κινήσεις της, διαπιστώνοντας ότι επέστρεψε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου.

Μεταξύ των προσώπων με τα οποία είχε επικοινωνία ήταν μέλη της οικογένειάς της, καθώς και δύο άνδρες: ένας πρώην αξιωματικός των διωκτικών αρχών και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR).

Έκρηξη στο Μονακό: Ποιος είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου σε ακίνητο στο Μονακό, που θεωρείται γενικά ιδιαίτερα ασφαλές, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Καταγγέλλοντας το «ειδεχθές έγκλημα», ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του περί «σοκ για όλη την κοινότητα των μονεγάσκων», προσθέτοντας πως «το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα», καθώς και ότι «η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα» και «θα παραμείνει περισσότερο παρά ποτέ, όποιες κι αν είναι οι απειλές».

Οι αρχές στο Μονακό αναφέρθηκαν σε δυο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, ζευγάρι πενήντα ως εξήντα ετών, και έφηβο 13 ετών σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να διευκρινίσουν τις ταυτότητές τους.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά, που επιβεβαίωσε πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το BFMTV, πρόκειται για τον Vadim Ermolaev, Ουκρανό ολιγάρχη που θεωρείται πως κατέχει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία, και τη σύντροφό του.

Κάτοικος του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Δεκέμβριο του 2023 με κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή συνέχιζε παρά τον πόλεμο δοσοληψίες με την προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα πωλήσεις αλκοολούχων ποτών.

 
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