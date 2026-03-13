Έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Νορβηγία: Υπό προσωρινή κράτηση τρία αδέλφια και η μητέρα τους

Τρία αδέλφια και η μητέρα τους βρίσκονται υπό προσωρινή κράτηση για την έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Νορβηγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις αδελφοί και η μητέρα τους τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση έως και τεσσάρων εβδομάδων, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για την τοποθέτηση βόμβας στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο την περασμένη εβδομάδα, όπως έγινε γνωστό από νορβηγικό δικαστήριο.

Ειδικότερα, την περασμένη Κυριακή σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη έξω από την πρεσβεία και λίγο αργότερα, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των υπόπτων, οι οποίοι κατηγορούνται για «τρομοκρατική, βομβιστική επίθεση» με στόχο την πρόκληση θανάτων ή ζημιών.

Από την έκρηξη υπέστη ζημιές η είσοδος του προξενικού τμήματος της πρεσβείας, όμως δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο ένας από τους άνδρες παραδέχτηκε ότι εκείνος τοποθέτησε τον μηχανισμό, ενώ οι άλλοι τρεις ύποπτοι αρνούνται κάθε ανάμιξη, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους.

