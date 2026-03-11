Έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο: Συνελήφθησαν τρία αδέλφια

Τρία αδέλφια από τη Νορβηγία συνελήφθησαν ως ύποπτα για μια «τρομοκρατική βομβιστική επίθεση» στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, ξημερώματα Κυριακής (8/3).

Η έκρηξη προκάλεσε μονάχα μικρές υλικές ζημιές.

Ο εισαγγελέας της Αστυνομίας, Κρίστιαν Χάτλο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα αδέλφια, Νορβηγοί πολίτες ιρακινής καταγωγής, συνελήφθησαν στο Όσλο και ότι η αστυνομία ερευνά το κίνητρο της επίθεσης.

Ο Χάτλο ανέφερε: «Εξετάζουμε ακόμη αρκετές πιθανές εκδοχές. Μία από αυτές είναι αν πρόκειται για εντολή από κάποιο κρατικό φορέα. Αυτό είναι φυσικό να εξετάζεται, δεδομένου του στόχου – της αμερικανικής πρεσβείας – και της σημερινής παγκόσμιας κατάστασης ασφαλείας».

Πρόσθεσε επίσης ότι η έρευνα θα προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει τι ρόλο είχε το καθένα από τα τρία αδέλφια, τα οποία είναι περίπου 20 ετών και δεν ήταν προηγουμένως γνωστά στις αρχές.

«Πιστεύουμε ότι ένας από αυτούς είναι το άτομο που τοποθέτησε τη βόμβα έξω από την πρεσβεία, ενώ οι άλλοι δύο ήταν συνεργοί», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η αστυνομία δεν αποκλείει διασυνδέσεις με εγκληματικά δίκτυα.

Η νορβηγική υπηρεσία ασφαλείας PST ανέφερε στην ετήσια αξιολόγηση απειλών τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν, το οποίο θεωρεί μία από τις κύριες απειλές για τη Νορβηγία, μπορεί να χρησιμοποιεί “ενδιάμεσους” δράστες, όπως εγκληματικά δίκτυα, για να πραγματοποιεί επιθέσεις.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην είσοδο του προξενικού τμήματος της πρεσβείας.

Οι αμερικανικές πρεσβείες έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού στη Μέση Ανατολή, λόγω των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Αρκετές έχουν δεχθεί επιθέσεις, καθώς η Τεχεράνη απαντά στοχεύοντας βιομηχανικές και διπλωματικές εγκαταστάσεις.

Με πληροφορίες από Guardian