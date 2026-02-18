Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης μετά τη μαραθώνια απολογία

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, προφυλακίστηκε μετά την απολογία του για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Στον ανακριτή έμεινε περίπου πέντε ώρες, με την απολογία να διαρκεί 4 ώρες και 45 λεπτά. Στη διάρκεια της διαδικασίας προβλήθηκε στον ίδιο οπτικό υλικό από το σημείο, βίντεο και φωτογραφίες. Ο Τζιωρτζιώτης φέρεται να είπε ότι σοκαρίστηκε από όσα είδε και υποστήριξε ότι δεν είχε εικόνα για τον κίνδυνο, προσθέτοντας ότι στον συγκεκριμένο χώρο μπαινόβγαιναν και τα παιδιά του.

Κατά πληροφορίες, στην απολογία του προσπάθησε να μεταφέρει το βάρος των ευθυνών σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του και σε όσους υπέγραφαν σχετικά έγγραφα, λέγοντας ότι είχαν αναλάβει κρίσιμα θέματα. Για τις καταγγελίες περί οσμής αερίου ανέφερε ότι ενημερώθηκε καθυστερημένα.

Η προφυλάκιση αποφασίστηκε μετά το τέλος της απολογίας. Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος του τεχνικού ασφαλείας και του υπεύθυνου βάρδιας, έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της δικογραφίας και οι εκθέσεις αυτοψίας καταγράφουν σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο εργοστάσιο υπήρχε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 9.000 και 5.000 λίτρων, με το κτήριο που καταστράφηκε. Σε σημεία του δικτύου εντοπίστηκαν διατρήσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο γεγονός ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας, η οποία θα έπρεπε να διακόπτει την παροχή αερίου σε περίπτωση διαρροής, δεν ήταν συνδεδεμένο. Παράλληλα, από τη μελέτη πυροπροστασίας προκύπτει ότι δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ούτε αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων. Λειτουργούσε απλός ανιχνευτής και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς.

Αντιφάσεις καταγράφονται και στις μελέτες μηχανικών. Πολιτικός μηχανικός κατέθεσε ότι είχε αποτυπώσει τις δύο υπέργειες δεξαμενές ως λειτουργικές και ότι τροφοδοτούσαν τους φούρνους. Αντίθετα, ηλεκτρολόγος μηχανικός ανέφερε ότι δεν τις συμπεριέλαβε στη μελέτη του, καθώς του είχαν δηλωθεί ως ανενεργές.

Επιπλέον, το όνομα μηχανολόγου που είχε εκπονήσει αρχική μελέτη το 1998 εμφανίζεται και σε μεταγενέστερα έγγραφα του 2006 ως επιβλέπων έργου, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, όπως υποστηρίζει.

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Μαρτυρίες για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη

Εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι μήνες πριν από την έκρηξη υπήρχε έντονη οσμή υγραερίου σε συγκεκριμένους χώρους του εργοστασίου. Σύμφωνα με μαρτυρία, η οσμή είχε αποδοθεί τότε σε άλλο τεχνικό πρόβλημα. Εργαζόμενος ανέφερε ότι είχε αντιληφθεί τη μυρωδιά περίπου δέκα φορές.

Με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας στον Πετρόπορο, λόγω ελλείψεων σε πιστοποιητικά και άδειες. Το τρίτο εργοστάσιο ελέγχθηκε χωρίς να εντοπιστούν παραβάσεις και συνεχίζει να λειτουργεί.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης της 26ης Ιανουαρίου βρίσκεται σε εξέλιξη.