Έκρηξη σε τέμενος στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 7 νεκροί - Έγινε την ώρα της βραδινής προσευχής

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες μέσα σε τέμενος της πόλης Μαϊντουγκούρι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Νιγηριανά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, αφού η έκρηξη σημειώθηκε σε τέμενος την ώρα της βραδινής προσευχής.

Έκρηξη σε τέμενος στη Νιγηρία: Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης έως τώρα

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ