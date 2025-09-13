Έκρηξη σε καφέ μπαρ στη Μαδρίτη - Πάνω από 20 τραυματίστηκαν, οι πέντε είναι σοβαρά

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ μπαρ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 21 άτομα, οι πέντε είναι σοβαρά και οι 16 φέρουν ελαφρά τραύματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στις 3:01 μ.μ. (τοπική ώρα) σε γνωστό καφέ μπαρ στην οδό Calle Manuel Maroto, στην περιοχή Puente de Vallecas της Μαδρίτης, επηρεάζοντας και την πολυκατοικία που είναι από πάνω.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες ενώ μετέβησαν στην περιοχή και η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για έκρηξη, προκλήθηκε λόγω του φυσικού αερίου στο κατάστημα που έπληξε τον επάνω όροφο, ο οποίος καταστράφηκε και κατέρρευσε, με όλα τα συντρίμμια να πέφτουν στο καφέ μπαρ.

Με πληροφορίες από Εl Μundo