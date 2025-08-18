Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 134 τραυματίστηκαν από μια έκρηξη άγνωστης αιτίας που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν - περιοχής που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας - είχε αναφέρει την Παρασκευή ότι το περιστατικό εκδηλώθηκε μετά από πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

Οι αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν διευκρινίζουν την αιτία της πυρκαγιάς ούτε τι παράγει το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Οι επίσημες ρωσικές πηγές περιορίστηκαν μόνο στην ανακοίνωση του αριθμού των θυμάτων.

Σε ανάρτησή τους στο Telegram, οι τοπικές υπηρεσίες ανέφεραν: «Μέχρι τις 18 Αυγούστου, 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού», ενώ πρόσθεσαν ότι 134 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Με πληροφορίες από Reuters