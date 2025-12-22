Έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στη Λυών: Τέσσερις τραυματίες εκ των οποίων οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, τρία σοβαρά, σε έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Saint-Fons, νότια της Λυών, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Η νομαρχία του Ροδανού εξέδωσε προειδοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μεσημέρι, ζητώντας από τους πολίτες να «αποφύγουν την περιοχή», αλλά διαβεβαίωσε το κοινό ότι το περιστατικό δεν παρουσίαζε «κίνδυνο τοξικότητας» εκείνη τη στιγμή.

«Η κατάσταση σταθεροποιείται με την κατάσβεση της φωτιάς και μερικά υπολειπόμενα σημεία ανάφλεξης», δήλωσαν οι πυροσβέστες στο Agence France-Presse (AFP) γύρω στις 4:30 μ.μ.

Η έκρηξη στη Λυών

Η έκρηξη, της οποίας η ακριβής αιτία δεν είναι ακόμη γνωστή, προκλήθηκε από υδρογόνο και συνέβη νωρίς το απόγευμα στο εργοστάσιο Elkem Silicones, μια εγκατάσταση που έχει ταξινομηθεί ως Seveso και παράγει υλικά με βάση τη σιλικόνη, εξήγησε ένας αξιωματούχος της νομαρχίας. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς από άτομα που ταξίδευαν στον αυτοκινητόδρομο Α7, ο οποίος βρίσκεται παράλληλα με την πληγείσα περιοχή, έδειχναν μαύρο καπνό να βγαίνει από ένα κτίριο.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα εργαστήρια, ακολουθούμενη από πυρκαγιά σε κτίριο 600 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν οι πυροσβέστες στο AFP. Το σχέδιο Orsec, που έχει σχεδιαστεί για την οργάνωση της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος, έχει τεθεί σε εφαρμογή, πρόσθεσε η νομαρχία, συμβουλεύοντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι τέσσερις τραυματίες είναι υπάλληλοι της Elkem Silicones, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τρεις από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένοι, επιβεβαίωσαν οι πυροσβέστες, οι οποίοι μέχρι το μεσημέρι είχαν κινητοποιήσει 84 άνδρες και 32 οχήματα για να προσπαθήσουν να σβήσουν τις φλόγες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας περίπου 1.000 μέτρων και ένα κέντρο κρίσης σε μια αίθουσα του δημαρχείου. Η νομαρχία ανέφερε νωρίτερα ότι ο αυτοκινητόδρομος Α7 είχε κλείσει και στις δύο κατευθύνσεις, όπως και οι σιδηροδρομικές και υδάτινες οδοί. Η SNCF (Εθνική Σιδηροδρομική Εταιρεία της Γαλλίας) ανακοίνωσε ότι είχε αναστείλει την κυκλοφορία των τρένων σε συγκεκριμένες γραμμές.

Με πληροφορίες από Le Monde