Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ - «Στοχευμένη επίθεση» καταγγέλλει η δήμαρχος

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε σε μια εύπορη σύμφωνα με τις πληροφορίες γειτονιά του Άμστερνταμ, προκάλεσε λίγες ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Παράλληλα, αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο για να ασφαλίσουν την περιοχή.

Την ίδια ώρα στον απόηχο του περιστατικού, η δήμαρχος της πόλης το χαρακτήρισε «σκόπιμη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας».

Άμστερνταμ: «Στοχευμένη επίθεση» καταγγέλλει η δήμαρχος της πόλης για το περιστατικό

Συγκεκριμένα, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «δειλή πράξη επιθετικότητας κατά της εβραϊκής κοινότητας».

Υπογράμμισε παράλληλα, ότι οι Εβραίοι στο Άμστερνταμ έρχονται όλο και πιο συχνά αντιμέτωποι με αντισημιτισμό, μια κατάσταση που η ίδια χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

Η ασφάλεια σε συναγωγές και εβραϊκά ιδρύματα είχε ήδη αυξηθεί, μετά από νυχτερινή επίθεση εμπρησμού σε συναγωγή στο κέντρο του Ρότερνταμ την προηγούμενη νύχτα.

Οι ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων διεθνώς έχουν ενταθεί λόγω των πρόσφατων επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και της αντίδρασης της Τεχεράνης.

Με πληροφορίες από Guardian