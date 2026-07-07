Εκρήξεις στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που θα διέμενε ο Μακρόν

Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί της Τρίτης στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα.

Σύμφωνα με το Sky News Arabia, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στη γέφυρα Βικτόρια, έπειτα από την πυροδότηση ομάδας αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε σημείο κοντά στο ξενοδοχείο όπου ήταν προγραμματισμένο να διαμείνει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι εξερράγησαν αρκετοί εκρηκτικοί μηχανισμοί κοντά στο ξενοδοχείο του Μακρόν, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή για την κατάσταση του Γάλλου προέδρου.

BREAKING: Multiple explosive devices detonated near the Damascus hotel hosting French President Emmanuel Macron, a security source told Reuters. https://t.co/0YO7vBSb2y — Open Source Intel (@Osint613) July 7, 2026

«Δεν άκουσε καμία έκρηξη ο Μακρόν»

Την ίδια ώρα, βίντεο που αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης κοντά στη γέφυρα Βικτόρια, σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο Four Seasons της Δαμασκού, όπου διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το Sky News Arabia, η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της συριακής πρωτεύουσας, από όπου καθημερινά διέρχονται εκατοντάδες πεζοί και οχήματα.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανέφερε ότι ο Μακρόν δεν άκουσε καμία έκρηξη, καθώς εκείνη την ώρα βρισκόταν καθ' οδόν προς το Προεδρικό Μέγαρο για τη συνάντησή του με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάραα.

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι εξερράγησαν αρκετοί εκρηκτικοί μηχανισμοί κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ, σύμφωνα με ανταποκριτή του Sky News Arabia, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί μέσα σε σταθμευμένο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ούτε ενδείξεις ότι ο Γάλλος πρόεδρος βρέθηκε σε κίνδυνο.

Macron is currently at the Syrian presidential palace with President Ahmed al-Sharaa. pic.twitter.com/obbXWYZadG — Open Source Intel (@Osint613) July 7, 2026

Εμανουέλ Μακρόν: Το ταξίδι του στη Συρία

Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψη ηγέτη μεγάλης δυτικής χώρας στη Συρία από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο μεταβατικός πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάραα, μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024.

Πρόκειται επίσης για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στη Συρία από το 2009, όταν ο τότε πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, είχε επισκεφθεί τη χώρα. Οι σχέσεις των δύο χωρών διακόπηκαν μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων το 2011, που οδήγησε στον πολύχρονο εμφύλιο πόλεμο.

Ο Μακρόν είναι ο πρώτος αρχηγός κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA χαρακτήρισε την επίσκεψη «ιστορική», υποστηρίζοντας ότι σηματοδοτεί «ένα καθοριστικό βήμα για την επαναφορά της Συρίας στη διεθνή σκηνή» και την έναρξη μιας νέας εποχής στις σχέσεις Δαμασκού και Παρισιού, βασισμένης στον αμοιβαίο σεβασμό και την ισότιμη συνεργασία.

WATCH: Multiple explosive devices detonated near the Damascus hotel where French President Emmanuel Macron is staying, according to a Reuters security source. The blasts occurred during Macron’s landmark visit, the first by a major Western leader to post Assad Syria.



The story… — Open Source Intel (@Osint613) July 7, 2026

Με πληροφορίες από Reuters, Sky News Arabia