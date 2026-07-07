Εκρήξεις στη Δαμασκό: Ασφαλής ο Μακρόν - Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στη Δαμασκό, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι οι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, στο κέντρο της συριακής πρωτεύουσας, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ισχυρότερη έκρηξη.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές συνοικίες της Δαμασκού. Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις.

A new terror attack just struck #Damascus.



It comes in the middle of Marco's visit and just 5 days after the previous terror attack.



The area around the Ministry of Tourism was targeted, leaving several people dead and wounded.



This is a major Intelligence failure. https://t.co/2UG2wUX8oi pic.twitter.com/7t7eF8yXpN — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) July 7, 2026

The terror attack in #Damascus involved a double bombing, with a 2nd IED detonated to target first rescuers and people who rushed to the scene after the initial explosion.



This modus operandi was already used in the attack against a military building 2 months ago:… https://t.co/caYdmfiwC1 pic.twitter.com/IzKj8Cvuk9 — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) July 7, 2026

Αμέσως μετά τα περιστατικά, δυνάμεις της Πολιτικής Άμυνας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Μία από τις εκρήξεις προκάλεσε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, η οποία κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική. Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν ενώ ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάραα, υποδεχόταν στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη χώρα.

#Syria: Macron's official visit continues this morning as planned, with a reception at the Presidential Palace, despite the terror attack.



The IEDs were concealed in a trash bin and a vehicle.



The explosions occurred near the Ministry of Tourism, an area also close to the Four… https://t.co/b9SkoXpyZg pic.twitter.com/AXSTs1H2XR — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) July 7, 2026

Νωρίτερα, το Μέγαρο των Ηλυσίων διαβεβαίωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και ότι το πρόγραμμα της επίσκεψής του δεν πρόκειται να τροποποιηθεί. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ο Μακρόν δεν άκουσε τις εκρήξεις, καθώς εκείνη την ώρα βρισκόταν καθ' οδόν προς το Προεδρικό Μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο.

Με πληροφορίες από skynewsarabia