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Εκρήξεις στη Δαμασκό: Ασφαλής ο Μακρόν - Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (7/7) στη Δαμασκό της Συρίας, εν μέσω επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στη χώρα

The LiFO team
The LiFO team
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ Facebook Twitter
Ο Μακρόν μαζί με τον Σύρο πρόεδρο, Αχμέντ αλ Σαράα/Φωτογραφία: EPA
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Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στη Δαμασκό, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι οι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, στο κέντρο της συριακής πρωτεύουσας, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ισχυρότερη έκρηξη.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές συνοικίες της Δαμασκού. Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις.

Αμέσως μετά τα περιστατικά, δυνάμεις της Πολιτικής Άμυνας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Μία από τις εκρήξεις προκάλεσε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, η οποία κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική. Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν ενώ ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάραα, υποδεχόταν στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη χώρα.

Νωρίτερα, το Μέγαρο των Ηλυσίων διαβεβαίωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και ότι το πρόγραμμα της επίσκεψής του δεν πρόκειται να τροποποιηθεί. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ο Μακρόν δεν άκουσε τις εκρήξεις, καθώς εκείνη την ώρα βρισκόταν καθ' οδόν προς το Προεδρικό Μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο.

Με πληροφορίες από skynewsarabia

 
 
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