Εκρήξεις σε δύο τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Ανάληψη ευθύνης από το Κίεβο

Δύο δεξαμενόπλοια που ανήκουν στο λεγόμενο «σκιώδες στόλο» της Ρωσίας δέχθηκαν πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα, με την Ουκρανία να αναλαμβάνει την ευθύνη και να δηλώνει ότι επρόκειτο για επίθεση με υποβρύχια drones.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν διαδοχικά την Παρασκευή και το Σάββατο, χτυπώντας δύο πλοία που έχουν ήδη τεθεί υπό διεθνείς κυρώσεις για μεταφορά ρωσικού αργού.

Σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ναυτικά drones τύπου Sea Baby, σε συνεργασία με το ουκρανικό ναυτικό. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι και τα δύο πλοία υπέστησαν «κρίσιμες ζημιές» και τέθηκαν εκτός λειτουργίας, γεγονός που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, πλήττει τη ρωσική δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει τα περιστατικά.

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο, το Kairos, μήκους 275 μέτρων και υπό σημαία Γκάμπιας, υπέστη έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής, με τις αρχές να αναφέρουν εισροή υδάτων και την απομάκρυνση και των 25 μελών του πληρώματος. Το πλοίο, που είχε προηγουμένως μεταφέρει ρωσικό αργό σε διαδρομή προς την Ινδία, κατευθυνόταν πίσω στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ για να παραλάβει νέο φορτίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβάλει κυρώσεις στο Kairos.

Το δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Virat, το οποίο επίσης βρίσκεται σε λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, επλήγη δύο φορές: αρχικά την Παρασκευή και εκ νέου το Σάββατο, περίπου 30 μίλια ανοικτά των τουρκικών ακτών. Τουρκικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρξαν ζημιές πάνω από την ίσαλο γραμμή χωρίς όμως να εκδηλωθεί πυρκαγιά, ενώ ένα ρυμουλκό πυρόσβεσης εστάλη στο σημείο. Το Virat φαινόταν να πλέει χωρίς σαφή προορισμό, παραμένοντας επί μήνες αγκυροβολημένο στη δυτική Μαύρη Θάλασσα.

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου δήλωσε ότι «πρώτες ενδείξεις δείχνουν εξωτερική παρέμβαση», προσθέτοντας ότι και τα δύο πλοία βρίσκονταν εντός τουρκικών χωρικών υδάτων όταν σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τουρκικά ρυμουλκά κατέγραψαν εκτεταμένη φωτιά στο Kairos, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, κατασβέστηκε το Σάββατο.

Τα δύο δεξαμενόπλοια αποτελούν μέρος του εκτεταμένου «σκιώδους στόλου» που η Ρωσία έχει συγκροτήσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας πλοία με σημαίες ξένων χωρών για τη μεταφορά πετρελαίου παρά τις κυρώσεις. Δεκάδες ανάλογα πλοία συνεχίζουν να διέρχονται καθημερινά από τα στενά του Βοσπόρου, που παραμένουν ανοιχτά, σύμφωνα με στοιχεία ναυσιπλοΐας.

Τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Από τις αρχές του 2025 έχουν καταγραφεί αρκετές ανεξήγητες εκρήξεις σε τάνκερ που εξυπηρετούν τις ρωσικές εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα, με το Κίεβο να δηλώνει ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος της προσπάθειάς του να περιορίσει τα ρωσικά έσοδα από το πετρέλαιο. Παράλληλα, οι ισπανικές ναυτικές αρχές έχουν προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο πλωτών ναρκών στην περιοχή.

Οι διαχειριστές των δύο δεξαμενόπλοιων δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα σχολιασμού. Η Τουρκία συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ το Κίεβο υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις κατά του «σκιώδους στόλου» θα συνεχιστούν.

Με πληροφορίες από CNN, Bloomberg