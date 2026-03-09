Εκρέμ Ιμάμογλου: Ξεκίνησε η δίκη που έχει χαρακτηριστεί πολιτικά υποκινούμενη - 400 άτομα στο εδώλιο

Μια μαζική δίκη 400 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ξεκίνησε στην Τουρκία σε μια εκτεταμένη υπόθεση διαφθοράς.

Η δίκη, σύμφωνα με τους επικριτές, αποτελεί μια πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια να ματαιωθούν οι πιθανότητές του Ιμάμογλου να αμφισβητήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την προεδρία.

Εκατοντάδες πρώην και νυν υπάλληλοι του δήμου της Κωνσταντινούπολης πρόκειται να καταθέσουν, μεταξύ των οποίων και περισσότεροι από 106 άνθρωποι που βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Όλοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε ένα ευρύ δίκτυο διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος με επίκεντρο το γραφείο του Ιμάμογλου.

Η υπόθεση του Ιμάμογλου

Ο Ιμάμογλου, δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, συνελήφθη πέρυσι κατά τη διάρκεια έφοδου στο σπίτι του, λίγο μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία εκ μέρους του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης της χώρας, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Καθώς όλες οι διαδηλώσεις σε ακτίνα 1 χλμ. από την αίθουσα του δικαστηρίου έχουν απαγορευτεί, οι υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν σε απόσταση, κρατώντας φωτογραφίες του Ιμάμογλου και περισσότερων από δώδεκα άλλων δημάρχων του CHP που έχουν τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Agence France-Presse.

Μετά την εκλογή του το 2019, ο Ιμάμογλου ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή και έγινε ο εχθρός του Ερντογάν, καταλαμβάνοντας τη θέση που κατείχε κάποτε ο πρόεδρος και αυξάνοντας το πολιτικό του κύρος ώστε να τον αμφισβητήσει στην εθνική σκηνή. Αφού δήλωσε την πρόθεσή του να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ακύρωσε το πτυχίο του Ιμάμογλου, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για το υψηλότερο αξίωμα της Τουρκίας.

Η σύλληψή του προκάλεσε σοκ στην τουρκική κοινωνία, πυροδοτώντας νυχτερινές μαζικές διαμαρτυρίες γύρω από το κτίριο του δήμου που στεγάζει το γραφείο του, όπου εκατοντάδες άτομα τέθηκαν υπό κράτηση. Το CHP δεσμεύτηκε να αντιταχθεί στη σύλληψη, πραγματοποιώντας συμβολική ψηφοφορία για να ορίσει τον Ιμάμογλου ως υποψήφιο για την προεδρία στις εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν το επόμενο έτος.

Οι εισαγγελείς συνέταξαν χιλιάδες σελίδες κατηγορητηρίων, ισχυριζόμενοι ότι οι διαφθαρμένες δραστηριότητες του Ιμαμόγλου χρονολογούνται από το 2014, χρόνια πριν εκλεγεί δήμαρχος, προκαλώντας αναστάτωση στο κυβερνών κόμμα του Ερντογάν. Στα τέλη του περασμένου έτους, ο πρώην εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε ότι το διαφθαρμένο δίκτυο του Ιμάμογλου προκάλεσε ζημίες 160 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών στο τουρκικό κράτος σε διάστημα 10 ετών. Εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος για την προεδρία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης άνω των 1.900 ετών.

Μία δίκη πολιτικά υποκινούμενη

Παρατηρητές και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισαν τη δίκη ως πολιτικά υποκινούμενη, επικαλούμενοι τη χρήση μυστικών μαρτύρων καθώς και μια ευρεία προσπάθεια να συλληφθούν δήμαρχοι που ανήκουν σε κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως το CHP, σε ολόκληρη την Τουρκία.

Η Human Rights Watch δήλωσε ότι η δίκη αντιπροσώπευε «το αποκορύφωμα μιας 17μηνης εκστρατείας των τουρκικών αρχών κατά του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης μέσω ποινικών ερευνών, συλλήψεων και άλλων αγωγών που στοχεύουν τον Ιμάμογλου, άλλους εκλεγμένους αξιωματούχους και την ηγεσία του κόμματος, υποδηλώνοντας μια συντονισμένη προσπάθεια να απομακρυνθεί ο Ιμάμογλου από την πολιτική και να δυσφημιστεί το κόμμα του με τρόπους που υπονομεύουν τη δημοκρατία».

Από τη σύλληψή του πέρυσι, ο Ιμάμογλου κρατείται σε μια διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας κοντά στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι κατηγορίες εναντίον του αυξάνονται. Εκτός από τις κατηγορίες που αφορούν το πτυχίο του και τη διαφθορά, ο φυλακισμένος δήμαρχος κατηγορήθηκε τον περασμένο μήνα για κατασκοπεία, με την κατηγορία ότι διέρρευσε στοιχεία ψηφοφόρων σε ξένες χώρες.

«Η δίκη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου ακολουθεί περισσότερο από ένα χρόνο κατά το οποίο το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης χρησιμοποιήθηκε ως όπλο εναντίον του κόμματός του και άλλων εκλεγμένων αξιωματούχων του CHP, ενώ ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Γουόρντ, αναπληρωτής διευθυντής της Human Rights Watch για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Η HRW σημείωσε ότι οι ευρείες έρευνες που εμπλέκουν ηγετικές προσωπικότητες του CHP ξεκίνησαν μετά τον διορισμό του Γκιουρλέκ ως εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης. Τον περασμένο μήνα, ο Γκιουρλέκ διορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης στο πλαίσιο ανασχηματισμού του υπουργικού συμβουλίου.

Με πληροφορίες από Guardian