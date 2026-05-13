Εκρέμ Ιμάμογλου: Παρατείνεται η κράτησή του στην υπόθεση «πολιτικής κατασκοπείας»

Την παράταση της προφυλάκισης του πρώην δημάρχουν Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου αποφάσισε τουρκικό δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης «πολιτικής κατασκοπείας».

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η δίκη, πέρα από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, αφορά επίσης τους Χουσεΐν Γκιουν, Νετζατί Οζκάν και Μερντάν Γιανάρνταγ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατασκοπεία και κινδυνεύουν με ποινές κάθειρξης έως και 20 ετών.

Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να παραμείνουν προφυλακισμένοι μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για τις 6 Ιουλίου.

Εκρέμ Ιμάμογλου: Γιατί κατηγορείται

Η υπόθεση εκδικάζεται μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση, που τουρκικά μέσα χαρακτηρίζουν ως «σύνθεση εγκληματικής οργάνωσης από πλευράς Ιμάμογλου», ενώ ο ίδιος έχει ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, η υπόθεση αφορά την περίοδο 2019-2025 και σχετίζεται με φερόμενη διαρροή δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Κωνσταντινούπολης (İBB).

Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι μέσω λογαριασμών email και κωδικών πρόσβασης που σχετίζονταν με το «ibb.gov.tr», υπήρξε παράνομη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών και εσωτερικά έγγραφα του δήμου.

Εκρέμ Ιμάμογλου: Τι υποστηρίζει η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης

Στο κατηγορητήριο, μεταξύ άλλων για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, γίνεται ακόμη λόγος για μεταφορά δεδομένων σε διαδικτυακές πλατφόρμες του «σκοτεινού διαδικτύου», καθώς και για διασυνδέσεις με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι μέσω αυτών των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις πολιτικού χαρακτήρα και συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τοπικές εκλογές του 2019 στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η εισαγγελία ζήτησε να συνεχιστεί η κράτηση των κατηγορουμένων, επικαλούμενη σοβαρές ενδείξεις ενοχής, το εύρος της έρευνας και τον κίνδυνο αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων.

Παράλληλα, ζητήθηκε από την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT και την αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εξετάσουν ηλεκτρονικά ίχνη, αρχεία καταγραφής και στοιχεία πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα του δήμου.

Με πληροφορίες από hurriyet