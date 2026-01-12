Εκουαδόρ: Πέντε ανθρώπινα κεφάλια βρέθηκαν κρεμασμένα σε παραλία

Πέντε ανθρώπινα κεφάλια βρέθηκαν κρεμασμένα με σχοινιά σε παραλία του Εκουαδόρ, την ώρα που η χώρα βιώνει νέο κύμα βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Τα κεφάλια εντοπίστηκαν σε γραφική παραλία στο Πουέρτο Λόπες, στα νοτιοδυτικά της χώρας, με την Αστυνομία να αποδίδει το περιστατικό σε σύγκρουση μεταξύ εγκληματικών ομάδων.

Σύμφωνα με τις αρχές, στην περιοχή δρουν δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών με διασυνδέσεις με διεθνή καρτέλ, τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει ψαράδες και τα μικρά τους σκάφη για παράνομες δραστηριότητες.

Εικόνες που δημοσίευσαν μέσα ενημέρωσης της χώρας δείχνουν δίπλα στο μακάβριο εύρημα, ένα προειδοποιητικό μήνυμα, με αποδέκτες φερόμενους εκβιαστές ψαράδων στο μικρό αλιευτικό λιμάνι του Πουέρτο Λόπες.

Οι συγκρούσεις για τον έλεγχο εδαφών και διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών έχουν πυροδοτήσει βίαια επεισόδια σε ολόκληρη την επαρχία Μανάμπι, όπου βρίσκεται το Πουέρτο Λόπες.

Το περασμένο έτος ήταν το πιο βίαιο που έχει καταγραφεί στο Εκουαδόρ (Ισημερινός), με περισσότερες από 9.000 ανθρωποκτονίες σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2023 με 8.248 δολοφονίες.

Τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση του Ισημερινού υποστήριξε ότι υπήρξε απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου, όταν ομάδα 500 ατόμων επιτέθηκε στη συνοδεία του.

Με πληροφορίες από Sky News