Εκλογές στο Μπανγκλαντές: Γιατί ίσως είναι οι «πιο ιστορικές» για την «καταπιεσμένη χώρα»

Το Μπανγκλαντές προσέρχεται στις κάλπες για πρώτη φορά μετά τις μαζικές διαδηλώσεις της Gen Z το 2024, που έβαλαν τέλος στη θητεία της πρώην πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα.

Οι διαδηλώσεις πήραν τη μορφή εξέγερσης, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν περίπου 1.400 διαδηλωτές. Η Χασίνα κατηγορείται ότι διέταξε προσωπικά την αιματηρή καταστολή - κατηγορία που, ωστόσο, η ίδια απορρίπτει. Το κόμμα της, η Awami League, έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή στις εκλογές.

Η αναμέτρηση φέρνει αντιμέτωπο το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές με το ισλαμιστικό Jamaat-e-Islami, το οποίο έχει συμμαχήσει με πολιτικό σχηματισμό που προέκυψε από το φοιτητικό κίνημα.

Στις εκλογές, οι πολίτες δεν ψηφίζουν μόνο για νέα κυβέρνηση, αλλά συμμετέχουν και σε δημοψήφισμα για συνταγματικές αλλαγές - μια διαδικασία που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το πολιτικό τοπίο της χώρας.

Από την απομάκρυνση της Χασίνα και έπειτα, το Μπανγκλαντές κυβερνάται από μεταβατική κυβέρνηση υπό τον νομπελίστα Ειρήνης Μουχάμαντ Γιουνούς.

Τον Νοέμβριο, δικαστήριο της χώρας καταδίκασε τη Χασίνα σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συνδέονται με την καταστολή των διαδηλώσεων, κλείνοντας έναν κύκλο εξουσίας που σφραγίστηκε από πολιτική ένταση, βία και βαθύ διχασμό.

Η ανταποκρίτρια του BBC στη Νότια Ασία, Yogita Limaye, μεταφέρει το κλίμα «ενθουσιασμού και ελπίδας» που επικρατεί στο Μπανγκλαντές, καθώς οι ψηφοφόροι κάνουν ουρά στα εκλογικά τμήματα.

«Έχω καλύψει εκλογές στο Μπανγκλαντές και στο παρελθόν. Μπορώ να πω ότι η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική».

Μπανγκλαντές: Γιατί αυτές οι εκλογές ίσως είναι οι «πιο ιστορικές»

Είναι αυτές οι πιο ιστορικές εκλογές στην ιστορία του Μπανγκλαντές ή πρόκειται απλώς για μια ακόμη στροφή σε μια ταραχώδη πολιτική πορεία;

«Πιθανότατα είναι το πρώτο», απαντά ο Shafqat Munir του Ινστιτούτου Ειρήνης και Ασφάλειας του Μπανγκλαντές (BIPSS).

«Οι τελευταίες κανονικές εκλογές διεξήχθησαν τον Δεκέμβριο του 2008. Από τότε, όλα ήταν στημένα», υποστηρίζει, σύμφωνα με το BBC.

Σχεδόν 60 εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι δεν έχουν «ζήσει ποτέ μια πραγματική αναμέτρηση» και για αυτούς, οι εκλογές είναι συνώνυμες με «ψευδείς καταχωρήσεις και παρατυπίες».

Ο διεθνής Τύπος παρατηρεί τον ενθουσιασμό για την ανάκτηση του εκλογικού δικαιώματος, αλλά «η ανησυχία παραμένει υψηλή, τροφοδοτούμενη από την παραπληροφόρηση», όπως σημειώνει και ο Munir.

Ωστόσο, «βλέπει» ελπίδα. Αυτή η εκστρατεία ήταν πολύ λιγότερο βίαιη από τις προηγούμενες εκλογές και χαρακτηρίστηκε από απροσδόκητη ευγένεια.

«Δεν πρόκειται απλώς για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Πρόκειται για μια καταπιεσμένη χώρα που ανακτά τη φωνή της – ίσως η αρχή μιας χρυσής εποχής», σημειώνει.

