Οι επόμενες εκλογές στο Ισραήλ αναμένεται να διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και το ερώτημα αν θα διεκδικήσει μία ακόμη θητεία στην πρωθυπουργία. Το ζήτημα απασχολεί έντονα τον διεθνή Τύπο, την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τις σχέσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για τις πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της χώρας.

Ισραήλ: Η ανακοίνωση του Λικούντ

Σε ανακοίνωση του Λικούντ, το κόμμα ενημέρωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επιδιώξει την επανεκλογή του φέτος, παρά τις αμφιβολίες που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ δήλωσε αβέβαιος για το εάν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος.

Το Λικούντ ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου «θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και, με τη βοήθεια του Θεού, θα κερδίσει». Δεν έχουν προκηρυχθεί επισήμως εκλογές στο Ισραήλ, αλλά πρέπει να διεξαχθούν ως τον Οκτώβριο.

Της ανακοίνωσης του Λικούντ προηγήθηκε η τοποθέτηση του επικεφαλής ανταποκριτή την Ουάσινγκτον του τηλεοπτικού δικτύου ABC, ο Τζόναθαν Καρλ, ανήρτησε στο Χ ότι ο Τραμπ του είπε πως δεν γνωρίζει αν ο Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. «Δεν ξέρω, είχε μια εκπληκτική καριέρα. Θέλει να συνεχίσει», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αυτές οι εκλογές στο Ισραήλ θα είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στη χώρα μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, που θεωρείται το χειρότερο σφάλμα ασφαλείας του Ισραήλ. Σε απάντηση ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρεία επιχείρηση εναντίον της Λωρίδας της Γάζας.

Εκλογές στο Ισραήλ: Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τον Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου -επικεφαλής του πιο δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού στη ιστορία της χώρας- ήταν ταραχώδης: αντιμετώπισε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα (Γάζα, Λίβανος, Ιράν).

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Μία δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου από το think tank Israel Democracy Institute με έδρα την Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι το 61% των Ισραηλινών πιστεύει πως ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να είναι υποψήφιος.

Παρόλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι ούτε ο ενδεχόμενος συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο αν δεν συνασπιστεί με τα αραβικά κόμματα, κάτι που ήδη επικεφαλής αντιπολιτευόμενων κομμάτων έχουν απορρίψει.

Με πληροφορία από ΑΠΕ-ΜΠΕ