Εκλογές στην Πορτογαλία: Οι πιο αμφίρροπες των τελευταίων δεκαετιών - Κοντά στον δεύτερο γύρο η Ακροδεξιά

Με μεγάλη συμμετοχικότητα, με αναλυτές να μιλούν για ρεκόρ 20ετίας, συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή, η εκλογική διαδικασία στην Πορτογαλία, σε μια από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τρεις υποψήφιοι κινούνται πολύ κοντά μεταξύ τους, με τον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Chega να διεκδικεί σοβαρά την είσοδό του στον δεύτερο γύρο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις πριν από την ψηφοφορία, ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών, Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, προηγείται με 25,1%, ακολουθούμενος από τον αρχηγό του Chega, Αντρέ Βεντούρα, με 23%, και τον Ζοάο Κότριμ ντε Φιγκειρέδο, Ευρωβουλευτή και υποψήφιο του δεξιού, φιλοεπιχειρηματικού κόμματος Liberal Initiative, με 22,3%.

Εκλογές στην Πορτογαλία: Μόνο μία φορά έχει πάει η διαδικασία σε δεύτερο γύρο

Όσον αφορά το ιστορικό πλαίσιο, η Πορτογαλία, μόνο μία φορά, έχει «πάει» σε δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές, το 1986. Το ενδεχόμενο επανάληψής του αναδεικνύει τον κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού, και τη δυσαρέσκεια μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα, σε συνδυασμό με την άνοδο της ακροδεξιάς.

Αν και ο ρόλος του προέδρου στη χώρα είναι κατά βάση συμβολικός, διαθέτει σημαντικές αρμοδιότητες, όπως το δικαίωμα διάλυσης της Βουλής, την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και την άσκηση βέτο σε νομοθετήματα. Περίπου 11 εκατομμύρια πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου, με τα εκλογικά τμήματα να κλείνουν στις 7 το απόγευμα και τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται μέσα στη νύχτα.

Το Chega, ένα αντισυστημικό και αντιμεταναστευτικό κόμμα που ιδρύθηκε πριν από περίπου επτά χρόνια, αναδείχθηκε τον περασμένο Μάιο σε αξιωματική αντιπολίτευση, συγκεντρώνοντας 22,8% στις βουλευτικές εκλογές. Παρότι ο Βεντούρα εμφανίζεται ανταγωνιστικός στις δημοσκοπήσεις, αναλυτές επισημαίνουν ότι η υψηλή «αρνητική ψήφος» του -πάνω από το 60% των ψηφοφόρων δηλώνουν ότι δεν θα τον στήριζαν σε καμία περίπτωση- καθιστά δύσκολη την τελική επικράτησή του σε έναν δεύτερο γύρο.

Στην κούρσα συμμετέχουν συνολικά έντεκα υποψήφιοι. Ανάμεσά τους, ο Λουίς Μαρκές Μέντες, που υποστηρίζεται από το κυβερνών κεντροδεξιό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, καθώς και ο απόστρατος ναύαρχος Ενρίκε Γκουβέια ε Μέλο, γνωστός από τον ρόλο του στη διαχείριση της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της Covid-19. Και οι δύο κινούνται σε ποσοστά άνω του 11%.

Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας αναμένεται να δώσει τον τόνο για την επόμενη πολιτική περίοδο στην Πορτογαλία, σε μια συγκυρία όπου η άνοδος της ακροδεξιάς αλλάζει σταθερές δεκαετιών και επαναφέρει το ενδεχόμενο ενός ιστορικού δεύτερου γύρου

Εκλογές στην Πορτογαλία: Τι έδειξαν οι δημοσκοπήσεις

Κατά δημοσκοπήσεις, ο Αντρέ Βεντούρα, ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Σέγκα («Αρκετά»), ενδέχεται να αναδειχθεί στην πρώτη θέση, ωστόσο ο 43χρονος βουλευτής δεν θεωρείται πως έχει παρά ελάχιστες πιθανότητες να κερδίσει στον δεύτερο γύρο, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την 8η Φεβρουαρίου.

Έπειτα από εβδομάδες εκστρατείας με έκβαση εντελώς αβέβαιη, ο σοσιαλιστής υποψήφιος Αντόνιο Ζουζέ Σεγκούρου μοιάζει να έχει μικρό προβάδισμα έναντι του φιλελεύθερου ευρωβουλευτή Ζουάου Κοτρίμ Φιγκερέντου στην κούρσα για τη δεύτερη θέση.

Από τους συνολικά 11 υποψηφίους–ρεκόρ–άλλοι δύο θεωρείται πως έχουν κάποιες πιθανότητες να περάσουν στον δεύτερο γύρο: αυτός της δεξιάς κυβερνώσας παράταξης Λουίς Μαρκς Μεντς και επίσης ναύαρχος ε.α. που παρουσιάζεται ως ανεξάρτητος, ο Ενρίκε Γκουβάια ι Μέλου.

Ο νικητής των εκλογών θα διαδεχτεί τον συντηρητικό Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα, που εξελέγη δυο φορές, και στις δυο στον α΄ γύρο. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Πορτογαλία, μόλις μια φορά προεδρικές εκλογές κρίθηκαν στον β΄ γύρο, το 1986.

Με πληροφορίες από Guardian, ΑΠΕ - ΜΠΕ