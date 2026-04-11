Εκλογές στην Ουγγαρία: Το ποδόσφαιρο που απογείωσε τον Όρμπαν τώρα γίνεται πρόβλημα

Στο μικρό χωριό Φελτσούτ, έξω από τη Βουδαπέστη, η πολιτική και το ποδόσφαιρο μοιάζουν αδιαχώριστα, εκεί, εξάλλου, βρίσκεται η «καρδιά» ενός μοντέλου εξουσίας που έχτισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όμπραν, ένα σύστημα όπου το άθλημα λειτουργεί ως εργαλείο επιρροής, ταυτότητας και, τελικά, πολιτικής επιβίωσης.

Καθώς η Ουγγαρία οδεύει προς κρίσιμες εκλογές, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας, ο Όρμπαν βλέπει την πολιτική του ισχύ να αμφισβητείται σοβαρά.

Δημοσκοπήσεις τον φέρνουν πίσω από τον ανερχόμενο αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ, έναν πρώην σύμμαχο που στράφηκε εναντίον του και δίνει έμφαση σε οικονομία, διαφθορά και καθημερινότητα.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Το «γήπεδο» της εξουσίας

Στο επίκεντρο αυτής της ιδιότυπης πολιτικής αφήγησης βρίσκεται το ποδόσφαιρο. Το εντυπωσιακό Pancho Arena, χωρητικότητας 3.800 θέσεων, σε ένα χωριό μόλις 1.700 κατοίκων, δεν είναι απλώς ένα γήπεδο. Συνιστά σύμβολο, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

Εκεί αγωνίζεται η ομάδα Puskás Akadémia, που ίδρυσε ο ίδιος ο Όρμπαν το 2007. Για τους επικριτές του, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική εξουσία συνδέεται με δημόσιο χρήμα, επιχειρηματικά συμφέροντα και πελατειακές σχέσεις.

Τα τελευταία χρόνια, δισεκατομμύρια φιορίνια έχουν διοχετευθεί στον αθλητισμό μέσω φορολογικών κινήτρων προς εταιρείες, με μεγάλο μέρος να καταλήγει στο ποδόσφαιρο. Το σύστημα αυτό, γνωστό ως TAO, εκτιμάται ότι έχει κατευθύνει σχεδόν 3 δισ. δολάρια στον χώρο, ποσό που ξεπερνά ακόμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό της εκπαίδευσης.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Η πολιτική στρατηγική Όρμπαν μέσα από την «μπάλα»

Για τον Όρμπαν, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς προσωπικό πάθος. Είναι εργαλείο πολιτικής στρατηγικής, συνεχίζει στην ίδια ανάλυσή του το Politico. Από τη δεκαετία του ’90, εμπνευσμένος από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενσωμάτωσε το άθλημα στην πολιτική του ταυτότητα, χρησιμοποιώντας τη δυναμική των φιλάθλων και των συλλόγων για να ενισχύσει το κόμμα του, Fidesz.

Σύμφωνα με επικριτές, πολλά αθλητικά σωματεία διοικούνται ή ελέγχονται από επιχειρηματίες και συμμάχους του, ενώ οι εξέδρες χρησιμοποιούνται συχνά για την προβολή πολιτικών μηνυμάτων. Ακόμη και οργανωμένοι οπαδοί φέρονται να ενθαρρύνονται, ή και να επιβραβεύονται, για τη στήριξή τους στο κυβερνών κόμμα.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ρωγμές. Μέχρι και παραδοσιακά φιλοκυβερνητικοί οπαδοί αρχίζουν να αποστασιοποιούνται, καθώς η οικονομική πίεση μεγαλώνει και η δυσαρέσκεια αυξάνεται.

Η φθορά της κυβέρνησης αποδίδεται κυρίως στην οικονομική κατάσταση: υψηλό κόστος ζωής, προβλήματα στις υποδομές και χρόνια υποχρηματοδότηση βασικών υπηρεσιών.

Σε αυτό το περιβάλλον, το ποδόσφαιρο, που κάποτε λειτουργούσε ως «ασφαλής τόπος» εθνικής υπερηφάνειας, μετατρέπεται σε πολιτικό βάρος. Η αποτυχία της εθνικής ομάδας να προκριθεί σε μεγάλες διοργανώσεις και τα τεράστια ποσά που επενδύονται στον αθλητισμό προκαλούν όλο και περισσότερα ερωτήματα.

«Όταν η οικονομία πήγαινε καλά, ο κόσμος το δεχόταν. Τώρα όμως έχει γίνει σοβαρό πολιτικό ζήτημα», επισημαίνουν αναλυτές.

Εκλογές στην Ουγγαρία με ένα αβέβαιο αποτέλεσμα

Παρά τη φθορά, ο Όρμπαν διατηρεί ισχυρά ερείσματα, κυρίως στην επαρχία και στους μεγαλύτερους, ηλικιακά, ψηφοφόρους. Το πολιτικό σύστημα που έχει διαμορφώσει, με επιρροή στα ΜΜΕ, στους θεσμούς και στην οικονομία, καθιστά δύσκολη την ανατροπή του.

Την ίδια ώρα, ο Πέτερ Μάγιαρ επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέσκεια, προτάσσοντας ένα αφήγημα για μια «σύγχρονη ευρωπαϊκή Ουγγαρία».

Με πληροφορίες από Politico