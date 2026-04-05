Εκλογές στην Ουγγαρία: Όταν Τραμπ και Πούτιν «συναντιούνται» στο ίδιο πρόσωπο

Σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις της σύγχρονης ιστορίας της Ουγγαρίας, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται μετά από 16 χρόνια, αντιμέτωπος με σοβαρό πολιτικό κίνδυνο.

Οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν πίσω από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ, λίγες ημέρες πριν τις κάλπες της 12ης Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, η ανοιχτή στήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ και κύκλους προσκείμενους στον Βλαντίμιρ Πούτιν ενισχύει το πολιτικό βάρος της αναμέτρησης, προκαλώντας αντιδράσεις εντός και εκτός χώρας.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Η επίσκεψη Βανς υπέρ Όρμπαν

Η επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στη Βουδαπέστη, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, θεωρείται από πολλούς ως προσπάθεια στήριξης του Όρμπαν σε μια κρίσιμη στιγμή.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν προβληματισμό για την κίνηση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ασυνήθιστα άμεση εμπλοκή σε ξένη εκλογική διαδικασία. «Ποντάρουν σε έναν ηττημένο», σχολιάζουν αναλυτές, καθώς η δυναμική του Όρμπαν φαίνεται να φθίνει.

Την ίδια ώρα, η προεκλογική εκστρατεία του Όρμπαν πλήττεται από κατηγορίες περί στενών σχέσεων με τη Μόσχα και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Χαρακτηριστικά, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ρωσική πλευρά ανησυχεί για ενδεχόμενη ήττα του και εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της θέσης του.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Πώς η Βουδαπέστη έγινε σημείο αναφοράς για την αμερικανική δεξιά

Παράλληλα, έχουν προκύψει αποκαλύψεις ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, διατηρούσε άμεση επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ακόμη και κατά τη διάρκεια κρίσιμων συνεδριάσεων της ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η Ουγγαρία έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για κύκλους της αμερικανικής δεξιάς.

Μέσω «δεξαμενών σκέψη» (think tanks) και οργανισμών που χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων, από φθηνή ρωσική ενέργεια, έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο ιδεολογικής επιρροής που συνδέει τη Βουδαπέστη με το κίνημα του Τραμπ, MAGA.

Οι δομές αυτές λειτουργούν ως δίαυλοι μεταφοράς πολιτικών και επικοινωνιακών αφηγήσεων, ενισχύοντας τη σύγκλιση μεταξύ εθνικιστικών και συντηρητικών ρευμάτων.

Σύμφωνα με εκλογικούς αναλυτές, η αναμέτρηση της 12ης Απριλίου δεν αφορά μόνο την Ουγγαρία, καθώς μία ενδεχόμενη ήττα του Όρμπαν θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδυναμώσει έναν από τους βασικούς συμμάχους της Μόσχας στην Ευρώπη.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η προεκλογική στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται κυρίως στον φόβο και την ανασφάλεια, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ αποφεύγεται η προβολή του κυβερνητικού έργου.

Με πληροφορίες από Washington Post