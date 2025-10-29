Εκλογές στην Ολλανδία: Νίκη Βίλντερς προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις - Αποκλείουν συνεργασία τα μεγάλα κόμματα

Οι κοινοβουλευτικές εκλογές ξεκίνησαν στην Ολλανδία, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκερτ Βίλντερς μπορεί να αναδειχθεί ξανά νικητής. Παρά τη δυναμική του κόμματος, οι βασικοί πολιτικοί σχηματισμοί αποκλείουν συνεργασία με τον Βίλντερς, γεγονός που περιορίζει σοβαρά τις πιθανότητες συμμετοχής του στην επόμενη κυβέρνηση.

Το PVV, που έκανε την έκπληξη στις προηγούμενες εκλογές και σχημάτισε τετρακομματική συντηρητική συμμαχία που άντεξε μόλις ένα χρόνο πριν καταρρεύσει, βρίσκεται οριακά μπροστά στις δημοσκοπήσεις και προβλέπεται να εκλέξει 24-28 βουλευτές στο 150μελές κοινοβούλιο. Η δημοτικότητα του κόμματος έχει μειωθεί από το 2023 κι έχουν απορριφθεί οι ακραίες αντιπροσφυγικές θέσεις του Βίλντερς από τους περισσότερους αντιπάλους.

Μείζονες θέματα της εκστρατείας ήταν η μετανάστευση, το κόστος υγείας και η οξυμένη στεγαστική κρίση της χώρας. Η συμμαχία των Πρασίνων και των Εργατικών υπό τον Φρανς Τίμερμανς φαίνεται να ακολουθεί με 22-26 έδρες, ενώ καλά αποτελέσματα αναμένονται και για τους Φιλελεύθερους-Προοδευτικούς D66 και τους Χριστιανοδημοκράτες CDA.

Το αναλογικό εκλογικό σύστημα της Ολλανδίας οδηγεί παραδοσιακά σε κυβερνήσεις συνεργασίας – κανένα κόμμα δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο του. Η κατάτμηση των ψήφων είναι τέτοια που ως και 16 κόμματα πιθανότατα θα εκπροσωπούνται στη Βουλή.

Ο Βίλντερς δηλώνει πως «η δημοκρατία θα είναι νεκρή» αν το PVV μείνει εκτός κυβέρνησης, αλλά οι αντίπαλοι και οι ειδικοί επισημαίνουν πως δεν εγγυάται τη διακυβέρνηση η πρωτιά. Εκτιμήσεις αναφέρουν πως η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μία ευρεία συνεργασία, με επικεφαλής το κέντρο-αριστερά ή το μετριοπαθές κέντρο-δεξιά.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 9μμ, με τα exit polls να αναμένονται άμεσα. Μετά την καταμέτρηση, θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης, που παραδοσιακά μπορεί να απαιτήσουν μήνες, και η νέα Βουλή θα κληθεί να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Με πληροφορίες από Guardian