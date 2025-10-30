Εκλογές στην Ολλανδία: Μάχη «στήθος με στήθος» για Γκέτεν και Βίλντερς - Ισοψηφούν τα κόμματά τους

Το ακροδεξιό «Κόμμα για την Ελευθερία» του Γκέερτ Βίλντερς και το κεντρώο D66, του Ρομπ Γκέτεν, ισοψηφούν με σχεδόν όλα τα αποτελέσματα καταμετρημένα, σε έναν πρωτοφανή εκλογικό αγώνα στην Ολλανδία.

Η μέχρι τώρα καταμέτρηση, που αναρτήθηκε από το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP και επικαλείται τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, έδειξε ότι κάθε κόμμα κέρδισε 26 έδρες στις εκλογές της Τετάρτης.

Ποτέ, στο παρελθόν μια ολλανδική εκλογή δεν είχε λήξει με ισοψηφία δύο κομμάτων στην πρώτη θέση.

Όταν το D66 είχε φτάσει στο προηγούμενο ρεκόρ του, με 24 έδρες το 2021, η τότε ηγέτιδα Σίγκριντ Κάαγκ χόρεψε από χαρά πάνω σε τραπέζι σε μια συγκέντρωση του κόμματος. Αυτή τη φορά, ο νυν ηγέτης του D66, Ρομπ Γκέτεν, έκοψε τούρτα για τα μέλη του κόμματος που είχαν συγκεντρωθεί στο Κοινοβούλιο.

«Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που είχε ποτέ το D66», είπε ο 38χρονος σε πλήθος μελών και δημοσιογράφων την Πέμπτη το πρωί.

Το «Κόμμα για την Ελευθερία» του Βίλντερς προβλέπεται να χάσει 11 έδρες στη Βουλή των 150 εδρών, ενώ το D66 κερδίζει 17, σύμφωνα με την καταμέτρηση ψήφων.

Ο Βίλντερς επέμεινε σήμερα ότι το κόμμα του, γνωστό με το ολλανδικό ακρωνύμιο PVV, θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο στις συνομιλίες για τον σχηματισμό συνασπισμού, εάν είναι το μεγαλύτερο κόμμα.

«Όσο δεν υπάρχει 100% σαφήνεια γι’ αυτό, κανένας εκκαθαριστής του D66 δεν μπορεί να ξεκινήσει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποτρέψουμε», δήλωσε. Στην ολλανδική πολιτική, ένας εκκαθαριστής είναι αξιωματούχος που ορίζεται από το νικητήριο κόμμα για να εξετάσει πιθανές συνεργασίες και συμμαχίες.

Ωστόσο, ο Βίλντερς βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Κύρια κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του D66, έχουν αποκλείσει τη συνεργασία μαζί του, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή του να σαμποτάρει τον προηγούμενο τετρακομματικό συνασπισμό τον Ιούνιο, δείχνει ότι είναι αναξιόπιστος εταίρος.

Ως εκ τούτου, ποιο κόμμα τελικά θα πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών είναι «εντελώς και απολύτως αδιάφορο», δήλωσε ο πολιτικός επιστήμονας Χενκ φαν ντερ Κολκ στο Associated Press.

Ο φαν ντερ Κολκ βλέπει μια πιθανή πορεία με έναν κεντρώο συνασπισμό που θα περιλαμβάνει το D66, το κεντροαριστερό μπλοκ του Εργατικού Κόμματος και της Πράσινης Αριστεράς, τους κεντροδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες και το δεξιό Λαϊκό Κόμμα για Ελευθερία και Δημοκρατία.

Με πληροφορίες από Associated Press