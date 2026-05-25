Εκλογές στην Κύπρο: «Κρατήθηκαν» τα παραδοσιακά κόμματα - Νίκη του ΔΗΣΥ, στη Βουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Εκπλήξεις έκρυβαν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο, καθώς η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll.

Το βασικό ερώτημα των τελευταίων ημερών ήταν η συμμετοχή των πολιτών και κυρίως αν οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι ψηφοφόροι που παραδοσιακά, απέχουν θα προσέρχονταν τελικά στις κάλπες.

Καθώς προχωρούσε η καταμέτρηση, διαμορφώθηκε σαφές προβάδισμα για τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τα οποία διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Παράλληλα, το Δημοκρατικό Κόμμα κατάφερε επίσης, να διατηρήσει τις δυνάμεις του.

Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης, όπως το «Άλμα» και η «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου, τα οποία περιορίστηκαν περίπου στο 5%. Ειδικά για το Άλμα υπήρχαν προβλέψεις ακόμη και για διψήφιο ποσοστό.

Την ίδια ώρα, το ΕΛΑΜ κατέγραψε ποσοστό άνω του 10%, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της ακροδεξιάς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Η συμμετοχή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται πως λειτούργησε υπέρ των παραδοσιακών κομμάτων, περιορίζοντας τη δυναμική των νεότερων πολιτικών σχηματισμών. Το αποτέλεσμα, όπως ανέφερε και η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, αποτυπώνει την επιλογή των πολιτών υπέρ της σταθερότητας.

Εκλογές στην Κύπρο: Τα τελικά αποτελέσματα

Ακολουθούν τα τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα με καταμετρημένο το 100% των ψήφων:

Εγγεγραμμένοι:569.182

Ψήφισαν:380.851 (66,91%)

Αποχή:188.331 (33,09%)

Έγκυρα:372.063 (97,69%)

Άκυρα:6.618 (1,74%)

Λευκά:2.170 (0,57%)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ: 17

27,1%

101.015 ψήφοι

-0,8%

ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΕΔΡΕΣ: 15

23,9%

88.775 ψήφοι

+1,4%

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΕΔΡΕΣ: 8

10,9%

40.572

+4%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΔΡΕΣ: 8

10%

37.223

-1,3%

ΑΛΜΑ - ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,8%

21.697

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,4%

20.160

Εκλογές στην Κύπρο: Τα μηνύματα των κομμάτων

Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, είπε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας ότι από αύριο συνεχίζουν «με σκληρή δουλειά».

Σε δηλώσεις της έξω από το οίκημα του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία, πλαισιωμένη από στελέχη του κόμματος, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ήταν μια εκλογική μάχη «σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα».

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη», είπε η κ. Δημητρίου.

Ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένοι με το θετικό αποτέλεσμα. «Από αύριο συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας αγωνίες και τους δικούς σας προβληματισμούς» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η εντολή που πήρε ο ΔΗΣΥ, «είναι να ηγηθούμε στη νέα Βουλή με συναινέσεις, με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία».

«Γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάρουμε την χώρα μας μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», συνέχισε.

Το ΕΛΑΜ έχει πετύχει τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική νίκη από τα παραδοσιακά κόμματα, από τα κόμματα που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο, αλλά και από τους νεότερους σχηματισμούς, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στη Βουλή, έχοντας διπλασιάσει τις έδρες του εντός του κοινοβουλίου, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Χρίστος Χρίστου.

Στις δηλώσεις του λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επίσημης καταμέτρησης των ψήφων, ο κ. Χρίστου ευχαρίστησε αρχικά «τις 40 και πλέον χιλιάδες συμπατριώτες μας που επέλεξαν την παράταξή μας και μας έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης», καθώς και «όλους τους ανθρώπους, τα στελέχη του ΕΛΑΜ, τους υποψηφίους του ΕΛΑΜ, τους εθελοντές μας, οι οποίοι εδώ και έναν χρόνο σε ένα μεγάλο και μακρύ προεκλογικό αγώνα διέσχισαν κάθε χωριό και κάθε πόλη της Κύπρου για να μεταφέρουν το δικό μας μήνυμα».

«Αυτό που έχει πετύχει το ΔΗΚΟ κάτω από αυτές τις περιστάσεις είναι ένας άθλος», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Ν. Παπαδόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών, αναφέροντας ότι στον προεκλογικό κυριάρχησε ένα περιβάλλον τοξικότητας και διαμαρτυρίας. Είπε ότι το αποψινό αποτέλεσμα εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου για την κοινωνία και ότι τα φαινόμενα απαξίωσης θεσμών εντείνονται, ενώ έδωσε υπόσχεση ότι το ΔΗΚΟ ξεκινά από αύριο προσπάθειες για άμεση συνένωση του κεντρώου χώρου.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έστειλε ένα μήνυμα «σε όσους μας προεξοφλούσαν, όσους μας αμφισβητούσαν, απόψε θέλουμε να τους συστηθούμε. Όλοι εμείς είμαστε το Δημοκρατικό Κόμμα», προσθέτοντας ότι το ΔΗΚΟ παραμένει ως το μόνο κόμμα του Κέντρου στη νέα Βουλή και διατηρεί τον κρίσιμο και ρυθμιστικό του ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου, είπε ο πρόεδρός της Φειδίας Παναγιώτου, σε δηλώσεις του από την κεντρική πλατεία του χωριού Μενοίκου, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος.

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που πήγε να μας ψηφίσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι έχει πάρα πολλά άτομα που δούλεψαν για αυτό το ποσοστό και για αυτή τη στιγμή και για αυτή τη νύχτα και πάρα πολύ καιρό. Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για αυτό το πράγμα. Θέλουμε να πούμε πραγματικά από το βάθος της καρδιάς μας για εκείνους που δούλεψαν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλουμε να πούμε επίσης ότι τώρα ξεκινά η ζωή της Άμεσης Δημοκρατίας, τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία και επίσημα. Ήμασταν μέσα στην κοιλιά της μάμας μας και πρέπει να αποδείξουμε και στον υπόλοιπο κυπριακό λαό την αξία μας και σιγά – σιγά να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του», ανέφερε.

Σε ερώτηση τι είναι αυτό που υπόσχεται στους πολίτες, οι οποίοι τους έδωσαν τις ψήφους τους, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι τίποτε δεν υπόσχονται και πρόσθεσε ότι «πάρα πολλή προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την Κύπρο και να αλλάξουμε την Κύπρο προς το καλύτερο», ενώ ερωτηθείς ποιο είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούν, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι θα το δουν, θα συζητήσουν με την ομάδα τους και θα δουν με τι θα ασχοληθούν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι οι πολίτες φαίνεται ότι θέλουν καινούργια κόμματα στη Βουλή, αν και δήλωσε πως «είμαι έκπληκτος λίγο με το ποσοστό που έπιασαν τα μεγάλα κόμματα. Μπράβο στα μεγάλα κόμματα και θα συνεργαστούμε μαζί μέσα στη Βουλή, όλοι μαζί για το καλό της Κύπρου».

Σε ερώτηση αν θα μείνει στην Ευρωβουλή ή αν θα επιλέξει το Κοινοβούλιο της Κύπρου, ο κ. Παναγιώτου είπε πως δεν θα προβεί ακόμα σε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι «ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Έχω ακόμη λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Να διαβουλευτώ με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου, και θα αποφασίσουμε».

«Από αύριο τελειώνουν τα λόγια και αρχίζουν οι πράξεις», δήλωσε ο πρόεδρος του Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης μετά την άφιξή του στο εκλογικό επιτελείο του κόμματος, λίγο μετά την ανακοίνωση των exit polls και ενώ η καταμέτρηση των ψήφων ξεπερνούσε το 50%.

Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, ο κ. Μιχαηλίδης ευχαρίστησε τους πολίτες που, όπως ανέφερε, «κώφευσαν στις πιέσεις και στην κινδυνολογία» και στήριξαν το Άλμα με την ψήφο τους. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τους 56 υποψηφίους και τους εθελοντές του κινήματος για την προσπάθεια του τελευταίου έτους.

Όπως ανέφερε, «από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, το Άλμα θα εκπροσωπηθεί στη νέα Βουλή με τέσσερις ή πέντε βουλευτές», οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, θα υπερασπίζονται τη διαφάνεια, τα δικαιώματα των πολιτών και το κράτος δικαίου, ενώ θα αντιπαρατίθενται σε «μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Εκλογές στην Κύπρο: Πώς ψήφισαν οι πολίτες

Ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%.

Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Ελίκκο Ηλία, στις εκλογές της Κυριακής προσήλθαν 378.150 ψηφοφόροι, από 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη μόλις κατά 2,5%.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.

Στα 13 εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν για την εκλογή Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, ψήφισαν 3.175 άτομα, από σύνολο 4.624 εγγεγραμμένων εκλογέων ή ποσοστό 68,7%.

Στη Λευκωσία, το τελικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 67,2%, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2021 κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές στην πρωτεύουσα ήταν αυξημένη σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές (65,8%), αλλά δεν έφτασε τα ποσοστά συμμετοχής των προεδρικών εκλογών (72,8%).

Η προσέλευση στη Λεμεσό ήταν αυξημένη μόλις κατά 0,9% σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και έφτασε το 61,9%. Ήταν, όμως, αρκετά χαμηλότερα από τις προηγούμενες προεδρικές (69,3%) και ευρωβουλευτικές (65,4%).

Η Αμμόχωστος ήταν η μόνη επαρχία στην οποία καταγράφηκε μείωση στη συμμετοχή σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές, κατά 0,8%, παρόλο που κατέγραψε το ψηλότερο ποσοστό συμμετοχής παγκύπρια, φτάνοντας το 72,3%. Το ποσοστό ήταν παρόμοιο με αυτό των προεδρικών (73%), αλλά κάτω από αυτό των ευρωεκλογών (76,4%).

Στη Λάρνακα η συμμετοχή αυξήθηκε κατά 3,3% σε σύγκριση με το 2021, φτάνοντας το 67,3%. Το ποσοστό είναι αρκετά χαμηλότερο από τα ποσοστά που κατέγραψε η προσέλευση στις προεδρικές (72,3%) και στις ευρωεκλογές (70,3%).

Στην Πάφο η συμμετοχή στις εκλογές κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, φτάνοντας το 71% (2021: 70,3%). Η προσέλευση ξεπέρασε αυτή των ευρωεκλογών (69,9%), αλλά όχι των προεδρικών (75,6%).

Η μεγαλύτερη αύξηση στη συμμετοχή σε σύγκριση με το 2021 καταγράφηκε στους ψηφοφόρους του εξωτερικού, που έφτασαν το 67,3%, κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το 2021. Το ποσοστό συμμετοχής είναι αυξημένο σε σύγκριση και με τις ευρωεκλογές (61,6%), αλλά μειωμένο σε σύγκριση με τις προεδρικές (73,5%).

Εκλογές στην Κύπρο: Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Κύπρο:

«Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας».