Εκλογές στην Ιρλανδία: Η Κάθριν Κόνολι φαβορί - Η πολιτική στροφή των ψηφοφόρων

Η Ιρλανδία ετοιμάζεται να εκλέξει νέο πρόεδρο, με μια υποψήφια αριστερής κατεύθυνσης να προηγείται σημαντικά στις δημοσκοπήσεις. Η Κάθριν Κόνολι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, που έχει επικρίνει το Ισραήλ για την πολιτική του απέναντι στην Παλαιστίνη και τη Γερμανία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, αντιμετωπίζει τη Χέδερ Χάμφρεϊς, πρώην υπουργό της κυβέρνησης. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην 68χρονη Κόνολι προβάδισμα περίπου 19 ποσοστιαίων μονάδων.

Παρόλο που ο θεσμός της ιρλανδικής προεδρίας είναι κυρίως τελετουργικός και διαθέτει περιορισμένες πραγματικές εξουσίες, μια νίκη της Κόνολι θα ενίσχυε σημαντικά τον ευρύ αριστερό συνασπισμό υπό την ηγεσία του Sinn Féin, που ενωμένος στηρίζει τη δικηγόρο στην κούρσα για την διαδοχή του Μάικλ Χίγκινς.

Η επικράτησή της θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πρότυπο για μια ενωμένη αριστερά που θα αμφισβητήσει στο μέλλον τον κεντρώο κυβερνητικό συνασπισμό Fianna Fáil και Fine Gael, τα κόμματα που κυριαρχούν στην κυβέρνηση από την ίδρυση του κράτους πριν από πάνω από έναν αιώνα.

Ιρλανδία: Τι σημαίνει η νίκη της Κόνολι για την πολιτική σκηνή

Η άνοδος της Κόνολι «μπορεί να αντικατοπτρίζει μια μετατόπιση στις αξίες των Ιρλανδών ψηφοφόρων προς υποψηφίους που εκφράζονται πιο ελεύθερα σε συγκεκριμένα ζητήματα, ίσως υπέρ υποψηφίων της αριστεράς», αναφέρει ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Trinity College του Δουβλίνου, Ντέιβιντ Κένι. «Λένε ότι η προεδρία είναι σαν τη συνείδηση ενός έθνους».

Οι κάλπες άνοιξαν την Παρασκευή στις 7 π.μ., με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται το Σάββατο το βράδυ.

Η Ιρλανδία διαθέτει μια από τις ισχυρότερες οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο η στήριξη προς τον κυβερνητικό συνασπισμό έχει μειωθεί σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Από τη δεξιά πλευρά, η κυβέρνηση κατηγορείται ότι είναι χαλαρή στο ζήτημα της μετανάστευσης, με διαμαρτυρίες αυτήν την εβδομάδα να στοχεύουν ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο, αποτελώντας την τελευταία εκδήλωση βίας γύρω από το θέμα.

Από την αριστερή πλευρά, υποστηρίζεται ότι ο πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν και οι καθιερωμένοι πολιτικοί, όπως η Χάμφρεϊς, απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την κρίση στέγασης και αποδείχθηκαν αδύναμοι απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Κόνολι εκμεταλλεύτηκε αυτά τα αισθήματα στην προεκλογική της εκστρατεία, δηλώνοντας ότι σκοπός της είναι να «λέει την αλήθεια στην εξουσία». Ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα με το Εργατικό Κόμμα, αποχώρησε για να κατέβει ως ανεξάρτητη, εκλέχθηκε στο κοινοβούλιο το 2016 και έγινε αναπληρώτρια πρόεδρος το 2020, ενώ συνεχίζει να υποστηρίζει σταθερά αριστερές πολιτικές.

Κάποιες από τις απόψεις της έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Κατά την προεκλογική περίοδο, συνέκρινε τα σχέδια της Γερμανίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών με τον στρατιωτικοποιημένο 1930. Η Κόνολι, μιλώντας άπταιστα ιρλανδικά, έχει επίσης συνδεθεί με τους νέους ψηφοφόρους, χάρη σε μια έξυπνη ψηφιακή καμπάνια που περιλαμβάνει βίντεο με τις εντυπωσιακές ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές της δεξιότητες.

Αντίθετα, η προεκλογική εκστρατεία των καθιερωμένων κομμάτων έχει ατονήσει. Ο υποψήφιος του Fianna Fáil, Τζιμ Γκάβιν, αποχώρησε μετά από σκάνδαλο σχετικά με οφειλή €3.300 σε πρώην ενοικιαστή. Η Χάμφρεϊς, από την πλευρά της, έχει πληγεί από τη σύνδεσή της με την τρέχουσα κυβέρνηση, υπερασπιζόμενη συχνά τις πολιτικές της. Οι επιθέσεις της εναντίον της Κόνολι ως αντι-ΕΕ απέτυχαν να αποδώσουν σε μια εκστρατεία που στράφηκε όλο και περισσότερο εναντίον των κεντρώων κομμάτων.

Παραδοσιακά, τα πολλά αριστερά κόμματα της Ιρλανδίας έχουν παραμείνει διαιρεμένα και δεν κατάφεραν να βρουν πλειοψηφία για να αναλάβουν την εξουσία. Ο Κένι επισημαίνει ότι είναι νωρίς για να πει κανείς εάν μια νίκη της Κόνολι θα μπορούσε να μεταφραστεί σε νίκη της αριστεράς στις γενικές εκλογές. Η προεδρική εκλογή «σίγουρα μπορεί να δώσει μια εικόνα για το πολιτικό κλίμα και τις διαθέσεις του ιρλανδικού λαού σε μια συγκεκριμένη στιγμή», προσθέτει, αλλά σημειώνει ότι «δεν έχουμε γενικές εκλογές για σχεδόν τέσσερα χρόνια».

