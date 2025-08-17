Εκλογές στη Βολιβία: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ανατροπή της Αριστεράς έπειτα από 20 χρόνια διακυβέρνησης

Οι πολίτες της Βολιβίας προσέρχονται σήμερα στις κάλπες, εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, για να εκλέξουν νέο πρόεδρο.

Η εκλογική αναμέτρηση φαίνεται ικανή να σηματοδοτήσει το τέλος της εικοσαετούς κυριαρχίας της Αριστεράς, που ξεκίνησε με την άνοδο του Έβο Μοράλες στην εξουσία.

Η χώρα των Άνδεων, με πληθυσμό 11,3 εκατομμυρίων, ψηφίζει υπό το βάρος ελλείψεων σε καύσιμα και δολάρια, αλλά και με τον πληθωρισμό να αγγίζει το 25% — το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Ο απερχόμενος πρόεδρος, Λουίς Άρσε, άλλοτε στενός σύμμαχος του Μοράλες, δέχεται έντονη κριτική για την κρίση και επέλεξε να μην είναι υποψήφιος για δεύτερη θητεία.

Από την πλευρά της Αριστεράς, ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ανδρόνικο Ροδρίγκες, και ο υποψήφιος του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), Εδουάρδο δελ Καστίγιο, εμφανίζονται καθηλωμένοι στις τελευταίες θέσεις των δημοσκοπήσεων. «Ο κόσμος κατάλαβε ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν πρόσφεραν τίποτα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο 21χρονος φοιτητής από τη Λα Πας, Μιγκέλ Άνχελ Μιράντα.

Έτσι, η μάχη για την πρώτη θέση δίνεται ανάμεσα σε δύο υποψηφίους της Δεξιάς: τον 66χρονο επιχειρηματία Σαμουέλ Δόρια Μεδίνα και τον 65χρονο πρώην πρόεδρο Χόρχε Κιρόγα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τους δίνουν 21% και 20% αντίστοιχα, ενώ οι υποψήφιοι της αριστεράς κινούνται σε μονοψήφια ποσοστά. Όλα δείχνουν πως οι δύο επικρατέστεροι θα οδηγηθούν σε δεύτερο γύρο στις 19 Οκτωβρίου.

Οι δύο αντίπαλοι υπόσχονται αλλαγή στο κρατικό μοντέλο που θεμελίωσε ο Μοράλες, κεντρική μορφή της λατινοαμερικανικής Αριστεράς. Στα χρόνια της προεδρίας του (2006–2019) η φτώχεια μειώθηκε και το ΑΕΠ τριπλασιάστηκε, όμως η πτώση των εσόδων από το φυσικό αέριο μετά το 2017 βύθισε τη χώρα στην κρίση.

«Δεν υπάρχει βενζίνη, ντίζελ, ούτε αέριο», λέει η 47χρονη πλανόδια πωλήτρια Σατουρνίνα Σαχουίρα, που αν και για χρόνια στήριζε το κυβερνών κόμμα, σήμερα εκφράζει απογοήτευση. «Αυτό που αναζητούν οι πολίτες είναι επιστροφή στη σταθερότητα», σημειώνει η ερευνήτρια Ντανιέλα Οσόριο Μισέλ από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παγκόσμιων και Περιφερειακών Μελετών.

Παράλληλα με την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου, περίπου 8 εκατομμύρια Βολιβιανοί καλούνται να εκλέξουν τα νέα μέλη των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου.

