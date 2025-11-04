Εκλογές Νέας Υόρκης: Γιατί τα ονόματα των Μαμντάνι, Σίλβα εμφανίστηκαν δύο φορές στα ψηφοδέλτια

Χαρακτηρίζοντας τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη ως «απάτη», ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και τέως σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ, άσκησε κριτική στον Ζόχραν Μαμντάνι, υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος για το αξίωμα.

«Η διαδικασία με το ψηφοδέλτιο της Νέας Υόρκης πρόκειται περί απάτης» ανέφερε αρχικά ο Έλον Μασκ, συμπληρώνοντας σχετικά: «Δεν απαιτείται ταυτότητα για να ψηφίσει κανείς, ορισμένοι υποψήφιοι, όπως οι Ζόχραν Μαμντάνι και Κέρτις Σίλβα, εμφανίζονται δύο φορές στο ψηφοδέλτιο, ενώ το όνομα του Άντριου Κουόμο βρίσκεται τελευταίο, στη δεξιά κάτω γωνία του εντύπου».

Νέα Υόρκη: Γιατί εμφανίζονται δύο φορές τα ονόματα Μαμντάνι, Σίλβα

Σύμφωνα με τους New York Times, οι καταχωρήσεις στους εκλογικούς καταλόγους και, συνεπώς, η διπλή εμφάνιση των ονομάτων του Μαμντάνι και του Σίλβα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς των δημοτικών εκλογών της Νέας Υόρκης.

Όπως εξηγεί η Καθλίν ΜακΓκραθ, εκπρόσωπος της Πολιτειακής Εκλογικής Επιτροπής, η πολιτεία αναγνωρίζει τέσσερα επίσημα κόμματα: Δημοκρατικό, Ρεπουμπλικανικό, Συντηρητικό και το «Working Families Party». Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, ένας υποψήφιος μπορεί να λάβει υποστήριξη από περισσότερα από ένα κόμματα, και έτσι εμφανίζεται σε πολλαπλές γραμμές στα ψηφοδέλτια, όπως έγινε στην περίπτωση Μαμντάνι και Σίλβα.

Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, αντίθετα, όπως ο Άντριου Κόμο, εμφανίζονται μόνο μία φορά. Έτσι, ο Ζόχραν Μαμντάνι αναγράφεται δύο φορές, ως υποψήφιος των Δημοκρατικών και του προοδευτικού κόμματος «Working Families», ενώ ο Κέρτις Σίλβα εμφανίζεται επίσης διπλά, ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών αλλά και της ανεξάρτητης παράταξης Protect Animals, με στόχο να κερδίσει ψηφοφόρους από τα κινήματα προστασίας δικαιωμάτων των ζώων.

Ο Άντριου Κουόμο, αφού έχασε το χρίσμα των Δημοκρατικών, αποφάσισε να κατέβει ως ανεξάρτητος με το ψηφοδέλτιο «Fight and Deliver. γεγονός που εξηγεί γιατί το όνομά του εμφανίζεται μία μόνο φορά. Ο Μασκ διαμαρτυρήθηκε επίσης για τη χαμηλή θέση του Κουόμο στη δεύτερη σειρά του ψηφοδελτίου.

Ωστόσο, η σειρά καθορίζεται βάσει του αριθμού ψήφων, που έλαβε κάθε κόμμα στις τελευταίες εκλογές για κυβερνήτη. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι τοποθετούνται στο τέλος, ανάλογα με τη σειρά που κατέθεσαν τις υποψηφιότητές τους, ο Κουόμο βρέθηκε προτελευταίος, επειδή υπέβαλε τη δική του μία από τις τελευταίες.

Τόσο ο Μασκ όσο και άλλοι συντηρητικοί σχολίασαν ακόμη την απουσία ελέγχου ταυτότητας των ψηφοφόρων, όμως οι αρχές υπενθύμισαν ότι η Νέα Υόρκη ακολουθεί τη συνήθη πρακτική των ΗΠΑ: οι πολίτες παρουσιάζουν τα στοιχεία τους κατά την εγγραφή και επιβεβαιώνονται μέσω διεύθυνσης και υπογραφής στο εκλογικό κέντρο.

Νέα Υόρκη: Πάνω από 1,4 εκατ. έχουν ψηφίσει

Περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη νέου δημάρχου μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (4/11).

Πρόκειται για συμμετοχή «ρεκόρ», καθώς ο αριθμός ψηφισάντων είναι μεγαλύτερος από οποιεσδήποτε παλαιότερες δημοτικές εκλογές στην αμερικάνικη πόλη από το 2001, και ακόμη απομένουν αρκετές ώρες κατά τις οποίες θα μείνουν ανοιχτές οι κάλπες.

Επιπλέον, προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι το όνομα του δημάρχου Έρικ Άνταμς παραμένει στα ψηφοδέλτια, παρότι απέσυρε την υποψηφιότητά του πέντε εβδομάδες πριν τις εκλογές, μετά την επίσημη προθεσμία αλλαγών. Το ίδιο ισχύει και για τον Τζιμ Γουόλντεν, που είχε αποσυρθεί για να στηρίξει τον Κουόμο.

Όπως υπενθυμίζουν οι New York Times, οι εκλογές του 2001 είχαν διεξαχθεί στη «σκιά» της 11ης Σεπτεμβρίου, χαρίζοντας στον Μάικλ Ρ. Μπλούμπεργκ την πρώτη από τις τρεις θητείες του. Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2021, μόλις 1,15 εκατομμύρια πολίτες άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η αμερικανική μητρόπολη έχει πληθυσμό πάνω από 8.104.190 κατοίκους, αποτελώντας έτσι τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό και την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και έναν από τους πιο πυκνοκατοικημένους αστικούς οικισμούς στον κόσμο.

Με πληροφορίες από New York Times