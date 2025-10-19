Έκλεισε το Λούβρο μετά από ληστεία – Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Παρίσι

Το μουσείο Musée du Louvre στο Παρίσι έκλεισε άμεσα σήμερα το πρωί έπειτα από ληστεία που σημειώθηκε στους χώρους του, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της γαλλίδας υπουργού Πολιτισμού Ρασίντα Νάτι.

«Δεν σημειώθηκε τραυματισμός», έγραψε η υπουργός σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, προσθέτοντας ότι βρίσκεται στο σημείο μαζί με τις αστυνομικές και μουσείων υπηρεσίες και ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι πληροφορίες είναι προς το παρόν περιορισμένες — το μουσείο δεν έχει δημοσιοποιήσει ποιο αντικείμενο ή ποια αντικείμενα αφαιρέθηκαν, ούτε τον ακριβή τρόπο δράσης των δραστών. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση των στοιχείων της υπόθεσης.

Όσα γνωρίζουμε – και όσα όχι – για τη ληστεία στο Λούβρο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία:

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί, τη στιγμή που το μουσείο άνοιγε τις πύλες του.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η αστυνομία βρίσκεται στο χώρο και η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Το Λούβρο ανακοίνωσε πως θα παραμείνει κλειστό για όλη την ημέρα για «εξαιρετικούς λόγους».

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα αρκετά αναπάντητα ερωτήματα: