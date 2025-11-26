Έκλεβε παρκόμετρα επί χρόνια: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία δημοτικού υπαλλήλου στη Γερμανία

Σοβαρό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην πόλη Κέμπτεν της Γερμανίας, όπου ένας 40χρονος δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη ως ύποπτος για την υπεξαίρεση περισσότερου από 1 εκατ. ευρώ από παρκόμετρα, σε εκατοντάδες περιστατικά.

Συνελήφθη και η 38χρονη σύζυγός του, η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα.

Ο άνδρας ήταν αρμόδιος για την περισυλλογή των μετρητών από τα παρκόμετρα της πόλης. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν όταν τράπεζα ανέφερε ασυνήθιστα συχνές και μεγάλης αξίας καταθέσεις σε λογαριασμούς του ζευγαριού. Ακολούθησε έρευνα της αστυνομίας και της εισαγγελίας, η οποία οδήγησε τελικά στις συλλήψεις.

Ο 40χρονος κατηγορείται για διακεκριμένη κλοπή, ενώ η σύζυγός του φέρεται να τον βοήθησε σε περίπου 720 περιπτώσεις. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πόσο καιρό διήρκεσε η δράση τους ούτε με ποιον τρόπο κατάφεραν να αποκρύπτουν συστηματικά τα χρήματα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αναστάτωση, με μέλη του δημοτικού συμβουλίου να επισημαίνουν σοβαρές αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου του δήμου. Αρκετοί ζητούν πλήρη διαλεύκανση, ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Ο δήμαρχος Τόμας Κίεχλε εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» και ανακοίνωσε ότι ξεκινά συνολικός επανέλεγχος των διοικητικών διαδικασιών και των ενδεχόμενων κενών ασφαλείας. Έχει ήδη συγκροτηθεί ειδική επιτροπή εσωτερικής διερεύνησης.

Το Κέμπτεν, με πληθυσμό περίπου 68.000 κατοίκους, είναι η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής Άλγκαου στη Βαυαρία και θεωρείται μία από τις αρχαιότερες συνεχώς κατοικημένες πόλεις της Γερμανίας.

Με πληροφορίες από Euronews