«Έκλαιγα με λυγμούς για ώρες»: Η Jessie J ανακοίνωσε ότι δεν έχει πλέον καρκίνο

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Jessie J ανακοίνωσε ότι είναι πλέον «ελεύθερη από καρκίνο», περίπου έναν χρόνο μετά τη δημόσια αποκάλυψη ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την είδηση μέσω βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να περιμένει τα αποτελέσματα ετήσιου ελέγχου μαγνητικής τομογραφίας. «Τα αποτελέσματα βγήκαν και είμαι cancer-free», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας ότι «έκλαψε για ώρες» και ότι «ένιωσε να αναπνέει ξανά για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο».

Η Jessie J είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της τον Ιούνιο του 2025 και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αργότερα τον ίδιο μήνα. Λίγους μήνες αργότερα αναγκάστηκε να αναβάλει και να ακυρώσει εμφανίσεις της, εξηγώντας ότι χρειαζόταν επιπλέον θεραπεία.

Η ίδια είχε δηλώσει τότε ότι επέλεξε να μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της προκειμένου να επεξεργαστεί ψυχολογικά τη διάγνωση αλλά και για να δείξει αλληλεγγύη σε άλλους ανθρώπους που περνούν κάτι παρόμοιο. «Χρειάζομαι να το επεξεργαστώ και να μιλήσω γι’ αυτό. Χρειάζομαι μια αγκαλιά», είχε πει στους θαυμαστές της.

Η τραγουδίστρια, που έγινε μητέρα το 2023, ανέφερε επίσης ότι η εμπειρία της έδωσε «μια απίστευτη οπτική για τη ζωή».

Η Jessie J έχει μιλήσει ανοιχτά και στο παρελθόν για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Ως παιδί είχε διαγνωστεί με καρδιοπάθεια, ενώ στην εφηβεία υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Το 2020 αποκάλυψε ότι έχασε προσωρινά την ακοή της εξαιτίας της νόσου Meniere, ενώ το 2024 δήλωσε ότι διαγνώστηκε με ADHD και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD).

Σε συνέντευξή της πέρυσι είχε δηλώσει ότι «τίποτα δεν με έχει λυγίσει», προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι δυσκολίες που πέρασε ίσως τη βοήθησαν να στηρίξει άλλους ανθρώπους, ακόμη και μέσα από τη μουσική της.