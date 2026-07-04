Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πενθούν τον Αλί Χαμενεΐ: Εικόνες από το λαϊκό προσκύνημα

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στην Τεχεράνη, ενώ αναμένεται ότι εκατομμύρια θα παρευρεθούν στις τελετές κηδείας του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι οποίες θα διαρκέσουν μια εβδομάδα.

Η πολυήμερη τελετή μνήμης έχει μετατρέψει την πρωτεύουσα στο επίκεντρο ενός αποχαιρετισμού, ο οποίος, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα προσελκύσει περισσότερους από 10 εκατομμύρια πενθούντες από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

Πλήθος κόσμου πενθεί τον Αλί Χαμενεΐ

Το Σάββατο, πλήθη συγκεντρώθηκαν στις κύριες λεωφόρους και στο τεράστιο Μεγάλο Τέμενος «Ιμάμ Χομεϊνί», καθώς οι πενθούντες, πολλοί από τους οποίους ντυμένοι στα μαύρα και κυματίζοντας σημαίες, συγκεντρώθηκαν για να δουν το φέρετρο του 86χρονου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Τα σώματα αρκετών μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της τριών ετών εγγονής του, τιμώνται δίπλα του.

Οι αρχές έχουν ανοίξει περισσότερα από 5.000 σχολεία και δεκάδες χιλιάδες αίθουσες διδασκαλίας σε ολόκληρη τη χώρα για να φιλοξενήσουν τους προσκυνητές που ταξιδεύουν προς την πρωτεύουσα.

Αντιπροσωπείες από περισσότερες από 100 χώρες παρευρέθηκαν επίσης στις τελετές που διοργανώθηκαν την Παρασκευή ειδικά για ξένους αξιωματούχους.

Το πρόγραμμα της κηδείας εκτείνεται σε έξι ημέρες, με διαδοχικές τελετές στην Τεχεράνη μέχρι τη Δευτέρα, πριν η πομπή μετακινηθεί στην ιερή πόλη Κομ, στη συνέχεια στο Ιράκ και, τέλος, στη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ για την ταφή.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η χρονική στιγμή – κατά τις πρώτες 10 ημέρες του μουσουλμανικού μήνα Μουχαράμ και σε συντονισμό με την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών – είναι φορτισμένη με συμβολισμό, τοποθετώντας τον θάνατο του Χαμενεΐ στο πλαίσιο της σιιτικής αφήγησης του μαρτυρίου και σηματοδοτώντας τη συνέχεια της συγκρουσιακής περιφερειακής στάσης του Ιράν, ακόμη και μετά την ανάληψη της πλήρους εξουσίας από τον διάδοχό του και γιο του, τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

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