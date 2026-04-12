«Είστε ο θεός μου»: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας υποδέχθηκε τους Deep Purple

Μια ασυνήθιστη αλλά απολύτως προσωπική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Τόκιο, όταν η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι υποδέχθηκε τους Deep Purple όχι μόνο ως πολιτικός, αλλά και ως δηλωμένη θαυμάστρια.

«Είστε ο θεός μου», είπε απευθυνόμενη στον ντράμερ Ίαν Πέις, παραδίδοντάς του ένα ζευγάρι ιαπωνικών μπαγκετών με την υπογραφή της.

Η 65χρονη πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η σχέση της με το συγκρότημα ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια, όταν έπαιζε σε tribute band των Deep Purple, ενώ αργότερα ασχολήθηκε και η ίδια με τα ντραμς. Με χιούμορ μάλιστα παραδέχτηκε ότι ακόμη και σήμερα «ξεσπά» παίζοντας το κομμάτι «Burn» μετά από καβγάδες στο σπίτι.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι με τον ντράμερ των Deep Purple, Ίαν Πέις / Φωτ.: EPA

Η συνάντηση έγινε με αφορμή την περιοδεία του συγκροτήματος στην Ιαπωνία, μια χώρα με ιδιαίτερη σημασία για τους Deep Purple, καθώς εκεί ηχογράφησαν το ιστορικό live άλμπουμ Made in Japan το 1972.

Η Τακαΐτσι εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη μακρόχρονη πορεία του συγκροτήματος και ευχήθηκε η περιοδεία να ενθουσιάσει τους Ιάπωνες θαυμαστές, ενισχύοντας παράλληλα τους πολιτιστικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι / Φωτ.: EPA

Οι Deep Purple, ένα από τα ιστορικά σχήματα της ροκ σκηνής από το 1968, έχουν αφήσει το στίγμα τους με κομμάτια όπως το Smoke on the Water, ενώ παραμένουν ενεργοί μέχρι σήμερα.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια πιο ανάλαφρη στιγμή για την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό, εν μέσω πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Με πληροφορίες από BBC