«Είστε χειρότεροι ο ένας από τον άλλον»: Ιρανοί αντικαθεστωτικοί στρέφονται κατά του Τραμπ

Για χρόνια μετά από συλλήψεις, εξαφανίσεις και αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων, η οργή πολλών Ιρανών απέναντι στο σκληροπυρηνικό καθεστώς είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε αρκετοί πίστεψαν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τους «σώσουν».

Πολλοί μάλιστα, είχαν εναποθέσει ελπίδες στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα έρθουν να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό.

Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου και τις αεροπορικές επιδρομές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το κλίμα φαίνεται να αλλάζει.

Επιθέσεις που έπληξαν κατοικημένες περιοχές, καταστήματα, αποθήκες καυσίμων, ακόμη και σχολεία έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θύματα και μεγάλες καταστροφές.

«Και αυτοί λένε ψέματα, όπως το καθεστώς μάς λέει ψέματα εδώ και χρόνια», δήλωσε ένας φοιτητής από την Τεχεράνη, εκφράζοντας την απογοήτευση πολλών νέων. «Είστε όλοι χειρότεροι ο ένας από τον άλλον», πρόσθεσε.

Αντικαθεστωτικοί Ιρανοί στρέφονται κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σημείο καμπής αποτέλεσαν, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το χτύπημα σε μεγάλο πετρελαϊκό σταθμό, που σκέπασε την πόλη με πυκνό μαύρο καπνό και προκάλεσε ακόμη και τοξική βροχή.

Για πολλούς Ιρανούς, οι επιθέσεις αυτές έθεσαν το ερώτημα αν ο στόχος είναι πράγματι το καθεστώς ή αν τελικά πλήττονται οι ίδιοι οι πολίτες και οι υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, ζημιές σε ιστορικά μνημεία, ενίσχυσαν την αίσθηση ότι κινδυνεύει όχι μόνο η ζωή των ανθρώπων αλλά και η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. «Πώς θα ξαναχτιστεί ένα τόσο πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας μας;» αναρωτιούνται φοιτητές στην πρωτεύουσα. Η δυσαρέσκεια απέναντι στο καθεστώς στο Ιράν παραμένει ισχυρή, έπειτα από δεκαετίες διαδηλώσεων και καταστολής, από το κίνημα του 2009 μέχρι τις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 μετά τον θάνατο της Αμίνι.

Ωστόσο, αρκετοί αντικαθεστωτικοί δηλώνουν πλέον ότι φοβούνται πως η χώρα κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα νέο πεδίο χάους, παρόμοιο με ό,τι συνέβη στο Ιράκ μετά την εισβολή του 2003.

Έτσι, ενώ ορισμένοι εξακολουθούν να ελπίζουν ότι ο πόλεμος μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές πολιτικές αλλαγές, πολλοί άλλοι αισθάνονται ότι βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα σε τρεις δυνάμεις: το ίδιο το καθεστώς, αλλά και τις ξένες επιθέσεις που συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα.

«Οι Ιρανοί έχουν ουσιαστικά εγκαταλειφθεί», λένε αρκετοί, βλέποντας τον πόλεμο να βαθαίνει την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Με πληροφορίες από Guardian