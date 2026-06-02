«Είσαι τρελός, θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ»: Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ σε Νετανιάχου για τον Λίβανο

Πληροφορίες για το χθεσινό τηλεφώνημα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέδωσε ο ιστότοπος Axios.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιτέθηκε στον Νετανιάχου για την κλιμάκωση της έντασης στον Λίβανο από το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας που ήταν «γεμάτη ύβρεις» χθες Δευτέρα, όπως δήλωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια τρίτη πηγή που ενημερώθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Νετανιάχου «τρελό» και τον κατηγόρησε για αχαριστία, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Επίσης, έβαλε «φρένο» στο σχέδιο του Ισραήλ να χτυπήσει τη Βηρυτό.

«Ένα από τα χειρότερα τηλεφωνήματα» Τραμπ με Νετανιάχου

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου πως η υλοποίηση των απειλών του να βομβαρδίσει την πρωτεύουσα του Λιβάνου θα απομόνωνε περαιτέρω το Ισραήλ σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως βοήθησε να μην φυλακιστεί ο Νετανιάχου. «Είσαι τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σε σώζω. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού» φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Μια δεύτερη πηγή που ενημερώθηκε για την επικοινωνία των δύο ηγετών, είπε ότι ο Τραμπ «ήταν εκνευρισμένος» και σε κάποιο σημείο φώναξε στον Νετανιάχου: «Τι στο καλό κάνεις;».

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ ανησυχούσε για το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε σκοτώσει τόσους πολλούς αμάχους στον Λίβανο και διαφώνησε με το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί κατεδάφισαν κτίρια για να σκοτώσουν έστω και έναν διοικητή της Χεζμπολάχ.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως Τραμπ και Νετανιάχου είχαν αρκετά τεταμένα τηλεφωνήματα στο παρελθόν, αλλά εξακολουθούν να έχουν κοινή στρατηγική όσο αφορά στο Ιράν καθώς και σε άλλα ζητήματα.

Πάντως, ένας αξιωματούχος είπε ότι αυτό ήταν ένα από τα χειρότερα τηλεφωνήματα Τραμπ με Νετανιάχου, από τότε που ο πρώτος επέστρεψε στο αξίωμα και ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο θυμός του Τραμπ φάνηκε να οφείλεται στο γεγονός ότι η απόφαση του Νετανιάχου να κλιμακώσει την ένταση στον Λίβανο απειλούσε να καταστρέψει τις διαπραγματεύσεις του με το Ιράν.

Μετά την τηλεφωνική κλήση, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι οι συνομιλίες για το Ιράν «συνεχίζονταν, με ταχύ ρυθμό».

Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου εξέδωσε μια δήλωση μετά την τηλεφωνική κλήση λέγοντας ότι είχε πει στον Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματούσε να επιτίθεται στο Ισραήλ και ότι το Ισραήλ θα συνέχιζε τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο.

«Η θέση μας παραμένει η ίδια», έγραψε ο Νετανιάχου.

Τέλος, ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι, στην πραγματικότητα, ο Τραμπ είχε «απογοητεύσει» τον Νετανιάχου. «Ο Μπίμπι είπε, "Εντάξει, εντάξει, απλώς βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί"», υποστήριξε ο αξιωματούχος.