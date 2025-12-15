«Είσαι ένα εγωμανές παιδί» - Οργή στο Χόλιγουντ για το σχόλιο Τραμπ μετά τον θάνατο Reiner

Χαρακτηρίζοντας τον ως «ένα αηδιαστικό, εγωμανές και αποτυχημένο παιδί» ο Τζακ Γουάιτ των «The White Stripes« ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών και ηθοποιών, που αντέδρασαν έντονα με την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του σκηνοθέτη Rob Reiner.

«Αηδιαστικό, άθλιο, εγωμανές, αποτυχημένο παιδί. Ούτε αυτός ούτε κανένας από τους οπαδούς του μπορεί να υπερασπιστεί αυτή την χυδαία, φρικτή προσβολή προς έναν υπέροχο καλλιτέχνη που έδωσε τόσα πολλά στον κόσμο. Το να χρησιμοποιείς τον τραγικό θάνατο κάποιου για να προωθήσεις τη δική σου ματαιοδοξία και τη φασιστική αυταρχική ατζέντα σου είναι μια διεφθαρμένη και ναρκισσιστική αμαρτία. Ντροπή σου, Τραμπ, και σε όσους το υπερασπίζονται. Ο Θεός να σε ευλογεί, Rob Reiner, και σε ευχαριστώ για ό,τι έδωσες στον κόσμο. Δεν σε γνώρισα ποτέ, αλλά σε υποστηρίζω» είπε μεταξύ άλλων ο Τζακ Γουάιτ.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέδωσε τον θάνατο του βραβευμένου σκηνοθέτη «στην οργή που προκαλούσε στους άλλους» λόγω της έντονης πολιτικής του κριτικής εναντίον του, σχόλιο που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως απάνθρωπο και προσβλητικό.

Οι αντιδράσεις καλλιτεχνών για την ανάρτηση Τραμπ σχετικά με τον Reiner

Η τοποθέτηση του Τραμπ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από παρουσιαστές της εκπομπής The View, καλλιτέχνες και ανθρώπους της βιομηχανίας του θεάματος. Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Ράινερ στο Ghosts of Mississippi, χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «ακτιβιστή με θάρρος και έναν άνθρωπο», αποφεύγοντας να αναπαράγει στον αέρα της εκπομπής το σχόλιο του Τραμπ.

Η σπουδαίο Άνα Ναβάρο μίλησε για «ντροπιαστική και ανήθικη» στάση, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια οικογένεια που πενθεί.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλες δημόσιες παρεμβάσεις. Ο μουσικός Τζακ Γουάιτ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι χρησιμοποίησε μια τραγωδία για πολιτική αυτοπροβολή, ενώ ο ηθοποιός Τζος Γκαντ έκανε λόγο για «ανεπίτρεπτη επίθεση σε έναν άνθρωπο που πρόσφερε πολλά στον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή».

Ο Ρομπ Ράινερ, εμβληματική φυσιογνωμία του αμερικανικού κινηματογράφου και έντονα πολιτικοποιημένος δημιουργός, είχε ασκήσει συστηματική και δημόσια κριτική στον Τραμπ τα τελευταία χρόνια. Ο θάνατός του, σε συνδυασμό με τις συνθήκες υπό τις οποίες ερευνάται η υπόθεση, έχει συγκλονίσει το Χόλιγουντ.

Ο 32χρονος γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ, έχει συλληφθεί και κρατείται ως ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του. Οι αρχές του Λος Άντζελες συνεχίζουν την έρευνα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Variety