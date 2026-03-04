«Είναι τελειωμένοι και το ξέρουν»: Οι ΗΠΑ φέρεται να βύθισαν την ιρανική φρεγάτα

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Πενταγώνου ότι «η Αμερική κερδίζει» και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν βρίσκονται ακόμη στην αρχική τους φάση.

«Είμαστε μόλις τέσσερις ημέρες σε αυτή τη διαδικασία, οι συσχετισμοί αλλάζουν, η σκόνη κατακάθεται και επιπλέον δυνάμεις καταφθάνουν», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ «θα πάρουν όσο χρόνο χρειάζεται για να διασφαλίσουν την επιτυχία».

Παράλληλα, σε ιδιαίτερα σκληρή διατύπωση, υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά «είναι τελειωμένη και το ξέρει, ή σύντομα θα το καταλάβει».

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «μόλις ξεκίνησαν να εντοπίζουν, να διαλύουν, να αποδυναμώνουν και να καταστρέφουν» τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Όπως είπε, «από χθες το βράδυ και μέσα σε λίγες ημέρες, οι δύο ισχυρότερες αεροπορίες στον κόσμο θα έχουν πλήρη έλεγχο των ιρανικών αιθέρων», κάνοντας λόγο για «ανεμπόδιστο εναέριο χώρο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αεροπορικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «μέρα και νύχτα», με στόχο τα πυραυλικά συστήματα, τη στρατιωτική βιομηχανική βάση του Ιράν, αλλά και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεών του.

Παράλληλα, ο Πιτ Χέγκσεθ σημείωσε πως στον Ινδικό Ωκεανό οι ΗΠΑ βύθισαν ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο, που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές στα διεθνή ύδατα.



«Βυθίστηκε από τορπίλη. Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομά του.

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τη βύθιση του ιρανικού πολεμικού πλοίου Iris Dena στα ανοικτά της Σρι Λάνκα. Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι το πλήγμα που οδήγησε στη βύθιση του πλοίου πραγματοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό.

Ένας εξ αυτών, ανέφερε ότι η επιχείρηση εκτελέστηκε από υποβρύχιο των ΗΠΑ.

Το πλοίο, που έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό, μετέφερε πλήρωμα περίπου 180 ατόμων. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρχές της Σρι Λάνκα, έχουν διασωθεί 32 ναύτες, ενώ περίπου 140 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις σοβαρότερες ναυτικές τραγωδίες στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Sky News