«Είναι σπουδαία γυναίκα»: Ποια είναι η Μίριαμ Άντελσον που επαίνεσε ο Τραμπ στο Ισραήλ

Χαρακτηρίζοντας την ως μία «σπουδαία γυναίκα», ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στάθηκε -κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ- στον ρόλο της δισεκατομμυριούχου Μίριαμ Άντελσον για την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Η Μίριαμ Άντελσον είναι μία ισραηλινοαμερικανίδα δισεκατομμυριούχος, μεγαλοδωρήτρια που υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ και στις δύο προεκλογικές του εκστρατείες, η οποία έδωσε το «παρών» στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του Αμερικανού προέδρου.

Η παρουσία της στην Κνεσέτ δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαία, δεδομένων των δημοσιευμάτων στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ως προς τον ρόλο της στις συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.

Μίριαμ Άντελσον: Η δισεκατομμυριούχος που έπεισε τον Τραμπ

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περιγράφοντας το προφίλ της Μίριαμ Άντελσον, κάνουν λόγο πως πρόκειται για το άτομο που ώθησε τον Ντόναλντ Τραμπ να «κυνηγήσει» τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Δεν είναι έτσι, Μίριαμ;» τή ρώτησε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ, ενώ μόλις σηκώθηκε, χειροκροτήθηκε από το «σώμα» του Κοινοβουλίου.

«Νομίζω ότι είχαν τις περισσότερες, συγκριτικά μ' άλλους, επισκέψεις στο Λευκό Οίκο» συνέχισε ο Τραμπ για την Άντελσον, για να προσθέσει: «Έχει 60 δισεκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα και αγαπά το Ισραήλ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε σχετικά: «Είχαν μεγάλη ευθύνη για πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και το ότι με έκαναν να σκεφτώ τα Υψώματα του Γκολάν». «Σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, είναι μεγάλη τιμή» είπε ακόμη ο Τραμπ, απευθυνόμενος στη δισεκατομμυριούχο και ιδιοκτήτρια της ομάδας NBA, Ντάλας Μάβερικς.

Η Άντελσον γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ και μεγάλωσε στη Χάιφα. Ο αποβιώσας σύζυγός της, Σέλντον Άντελσον, υπήρξε υποστηρικτής του Τραμπ και μοναδική δύναμη στην εγχώρια και διεθνή πολιτική. Μαζί, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής του τωρινού Αμερικανού προέδρου για το Ισραήλ και παρείχαν μεγάλα ποσά για την προεκλογική εκστρατεία του.

Είναι επίσης γιατρός και φιλάνθρωπος με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ισραηλινές αναφορές. Πέρυσι, ήταν η τρίτη μεγαλύτερη δωρήτρια στην προεκλογική εκστρατεία του κ. Τραμπ, μετά τον Έλον Μασκ και τον δισεκατομμυριούχο Τίμοθι Μέλον.

Με πληροφορίες από The National