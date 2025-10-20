«Είναι σαν να ξανάρχισε ο πόλεμος»: Σε ισχύ η εκεχειρία μετά τις φονικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα

Σε ισχύ παραμένει η εκεχειρία στη Γάζα με τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, όπως διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η διαβεβαίωση έρχεται την ώρα που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, αφού έκαναν λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας, «επιθέσεις» από τη Χαμάς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 45 άνθρωποι στον θύλακα χθες.

«Ναι, είναι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός, που συνέβαλε προσωπικά να κλειστεί σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ακόμη ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγορώντας μάλλον «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

«Όμως, όπως κι αν έχουν τα πράγματα, η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί σωστά. Θα αντιμετωπιστεί σθεναρά, αλλά σωστά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως όλα θα γίνουν ειρηνικά με τη Χαμάς», είπε χθες ο αμερικανός πρόεδρος. Όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτοι. Άνοιξαν πυρ, και νομίζουμε πως οι ηγέτες τους μάλλον δεν ενεπλάκησαν», συνέχισε ο Τραμπ.

Η πολιτική προστασία, οργανισμός άμεσης βοήθειας των αρχών της Χαμάς, έκανε λόγο για τουλάχιστον 45 νεκρούς στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον θύλακα χθες. Τέσσερα νοσοκομεία επιβεβαίωσαν τον απολογισμό αυτό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως εξετάζει τις πληροφορίες για θύματα, κάνοντας λόγο νωρίτερα χθες για δυο νεκρούς στις τάξεις του.

Τα χθεσινά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον «δεκάδων στόχων της Χαμάς» ήταν τα πρώτα τέτοιας έκτασης αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.

Χθες βράδυ, έπειτα από τις επιδρομές, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιχειρήσεις κι επανέρχεται στην εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι αρχές του Ισραήλ, αφού κατηγόρησαν τη Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνίας, ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν «μέχρι νεοτέρας διαταγής» την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι σαν να ξανάρχισε ο πόλεμος. Ελπίζουμε η συμφωνία να αντέξει, αλλά η δύναμη κατοχής δεν τηρεί τίποτα, καμιά συμφωνία. Από το απόγευμα οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν πολύ, χτυπήθηκαν σπίτια, σκηνές και σχολείο. Χύνεται αίμα ξανά», συνόψισε ο Αμπντάλα Αμπού Χασανέιν, 29 ετών, στην Μπουρέιτζ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φάνηκε να υποβαθμίζει το ξέσπασμα νέων εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους πως η κατάπαυση του πυρός έχει «τα πάνω της και τα κάτω της».

«Η Χαμάς θα ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα πρέπει να ανταποδώσει. Θεωρούμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η καλύτερη ευκαιρία για διαρκή ειρήνη. Αλλά ακόμη κι αν τη φέρει, θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της και θα πρέπει να επιτηρούμε την κατάσταση», σχολίασε.

Μέλος της κυβέρνησης Τραμπ θα πάει «τις επόμενες ημέρες» στο Ισραήλ για να αποτιμήσει την κατάσταση, δήλωσε ακόμη. «Θα μπορούσα να είμαι εγώ», επισήμανε ο Τζέι Ντι Βανς, καλώντας τα κράτη του Κόλπου να δημιουργήσουν «υποδομή ασφαλείας» που θα εγγυηθεί τον αφοπλισμό της Χαμάς, στοιχείο-κλειδί της δεύτερης φάσης της πρότασης Τραμπ.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, μέλη της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στη Ράφα (νότια) και πλησίαζαν τομείς υπό ισραηλινό έλεγχο στη Μπέιτ Λάχια (βόρεια) προτού «εξαλειφθούν με πλήγμα».

Σε ανακοίνωσή της η Χαμάς τόνισε πως δεν έχει «καμιά γνώση συμβάντων ή εχθροπραξιών» στη Ράφα και επανέλαβε την «πλήρη δέσμευσή της να εφαρμόσει όλα όσα έχουν συμφωνηθεί, πριν απ’ όλα την κατάπαυση του πυρός».

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, μαχητές της Χαμάς έβαλαν στο στόχαστρο αντιπάλους τους, μέλη άλλης ένοπλης ομάδας, στη Ράφα, κοντά σε σημείο όπου ήταν ανεπτυγμένα ισραηλινά άρματα μάχης.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας, η Χαμάς παρέδωσε τη 13η Οκτωβρίου, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιων κρατούμενων, τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούσε ακόμη από την 7η Οκτωβρίου 2023 και επαναπάτρισε μέχρι στιγμής 12 από τα 28 λείψανα ομήρων που απέμεναν.

Χθες, η Χαμάς ανακοίνωσε πως βρήκε τη 13η σορό ομήρου και δεσμεύτηκε πως θα το επέστρεφε αργότερα στο Ισραήλ «αν το επέτρεπαν οι συνθήκες».

Το Ισραήλ έχει θέσει ως όρο για να ανοίξει το πέρασμα στα σύνορα της Αιγύπτου στη Ράφα, κρίσιμο για την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, τον επαναπατρισμό όλων των θανόντων ομήρων.

Έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου, υπό πίεση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, το Ισραήλ και η Χαμάς έκλεισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έπειτα από έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

Στην έφοδο της Χαμάς έχασαν τη ζωή τους 1.221 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 68.159 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.